KO JE PRVI MUŽ ANE ĆURČIĆ? Pojavili se podaci o ovom čovjeku

Ana Ćurčić javnosti je postala poznata kada je ušla u rijaliti program “Zadruga” kao nevjenčana supruga Zvezdana Slavnića.

Zvezdan je Anu u rijalitiju javno ostavio zbog mlade Crnogorke Anđele Đuričić, nakon čega je Ana riješila da uđe u pomenuti šou program, a najveća podrška bio joj je njen prvi momak Aca Bulić.

Iako se Aca javno eksponirao, po strani je ostao Anin bivši muž, koji nije želio pred kamere. Kako je drugoplasirana zadrugarka govorila, njih dvoje su i dan danas u dobrim odnosima.

Misteriozni bivši muž Ćurčićeve A. K. koji na Facebooku još uvijek čuva uspomenu iz 2011. godine u vidu fotografije na kojoj su njih dvoje sa nasljednikom, fakultetski je obrazovan i bavi se ozbiljnim poslom.

A.K. nakon razvoda od Ane zasnivao je svoju porodicu, a Ana je u dobrim odnosima i sa njegovom sadašnjom suprugom.

– Rastala sam se od bivšeg muža, a voljela sam ga. Sjećam se da sam u srednjoj školi spavala kod njega, a trebalo je da učim hemiju, a meni te prirodne nauke nikada nisu išle, a on je bio strog za moju školu. Ustajem ja u sjedam ujutro, a on je cijelu moju svesku ispisao, sve je uradio. Stalno me je čekao poslije škole – prisjetila se Ana u “Zadruzi”.

– Jao preslatko, kako je divan – rekla je Slađa.

– Znaš kada smo došli jednom kod moje majke, i on meni dođe i kaže:”Podigni mi majicu”, i ja vidim moj lik i moje ime, znaš da sam tada bila, ma ne znam ni ja kojem nebu – rekla je Ana.

– Jao istopila sam se – osmijehnula se Slađa.

-Slušaj ovo kupio mi je starke kada sam išla na ekskurziju, i došao da mi ih donese, ja presretna, a u patiku mi stavio pare da sam mogla sve da počastim na ekskurziji – pričala je Ćurčić.

