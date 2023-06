“NEĆU SVJEDOČITI u korist Ane, TUŽILA SAM Anđelu!” Zorica Marković zagrmila o Ćurčićevoj i Đuričićevoj

Kako je istakla, ona nije bila dio njihovih života dok su živjeli zajedno, te da se u priču uključila tek po ulasku u rijaliti.

– Mi se svaki dan čujemo, ali nismo razgovarale o tome, uopšte ne pričamo o “Zadruzi” i učesnicima, imamo neke naše teme. Tek treba da sednemo i onako se ispričamo o svemu. Meni se Ana dosta unutra poveravala i istina, bila sam šokirana pričama koje sam čula. Ona zna šta treba da radi, ja sam tu da joj pomognem za šta god joj treba, a u te stvari se ne mešam – rekla je Zorica, pa otkrila da li bi bila svjedok na sudu.

– Ona zna šta radi, mene nema potrebu da zove za svedoka jer ja nisam nju poznavala ranije, ja sve što znam, čula sam od nje kada je ušla. Ja sam njoj tu za sve, ali opet kažem, to su neke njene lične stvari u koje ja ne zabijam nos. Osetljiva je to tema, ja ni tamo nisam htela ništa da pitam, samo sam bila tu da je saslušam. Žena je u rijalitiju pretrpela katastrofu, svi su je napadali, a ja sam stvarno bila do kraja uz nju, ne da bih imala neke zasluge, nego mi je to bilo ljudski.

Inače, Zorica je istakla da ne odustaje od tužbe protiv Anđele Đuričić, te da ne može da pređe preko riječi koje joj je zadrugarka izgovorila.

– Tužba je predata, to je završio moj advokat, jer one morbidne stvari koje je izgovorila ne mogu da oprostim. Njoj ni ime neću da pomenem, sve što treba u sudnici ćemo reći. Svako je tamo gde treba da bude, po zasluzi – rekla je Zorica. prenosi novi

