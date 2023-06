“…ZVEZDAN MI DOŠAO ISPRED VRATA” – Ana Ćurčić podijelila snimak šta joj sve rekao: “Njega se ne plašim “

On je pričao i o Zvezdanu Slavniću koga je opisao kao nasilnika, a njegova izjava privukla je pažnju i Ane Ćurčić koja je snimak podijelila preko svoje društvene mreže Instagram uz reči: “Naš glas naroda jedini je bio muškarac u Zadruzi”.

Naime, Neca je vrlo hrabro progovorio svoje mišljenje o Zvezdanu i od njega nije odstupio ni milimetar u odnosu na tvrdnje koje je iznosio o njemu tokom trajanja rijalitija.

Zvezdanovo nasilje se neće pokriti, jer narod zna da je on jedan ogroman nasilnik. E, sa ćemo da pričamo o tome. Hvala televiziji Pink koji mi je dala priliku da budem tamo. Oni znaju koliko ja njih voli i koliko ih poštujem. prema meni su ispali uvek maksimalno konkretni. Što se tiče Zvezdana, mislim da je on jedan veliki nasilnik. to tvrdim i njega se ne plašim, pa makar mi Zvezdan došao ispred kuće. Hoću da ga prokomenatrišem, ja se njega ne plašim. nisam ga se plašio ni ispred. ljudi su govorili da neću smeti da ga komentarišem napolju, ali ja smem, makar me to koštalo glave – rekao je Neca.

On može samo da spusti roletne koje mu je Ana Ćurčić dizala. Sad nek mu Anđela spušta roletne. Zvezdan je unosio ljudima strahopoštovanje u Zadruzi i činio da se ledi krv u žilama. Ponašao se odvratno prema svima. gledao ih sa visine i sa animozitetom. On je namazan svim bojama. Znao je kada je ušao da će da privuče najmoralniju a to je Anđela, koja je pokazala svoju zlobu. Njegovi poltroni Juanjuš, ivan i mikica su nastavili da podržavaju tu tobožnju veliku ljubav, ali ljubav između njih dvoje će se završiti čim budu potrošili poslednje pare od giftova sa Tiktoka – smatra Neca.

Ana Ćurčić se očigledno slaže sa tim jer je podijelila na svom Instagramu, šta je Neca rekao. prenosi novi

Facebook komentari