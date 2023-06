Dejan Matić otkrio tajnu autobiografske pjesme

Pjevač Dejan Matić je na estradnoj sceni više od dvije decenije. Jedan je od najpopularnijih pjevača i vokala na estradi, a kada je počinjao karijeru, kaže da je imao veliki teret, budući da je njegov brat Saša, tada već imao ozbiljnu karijeru.

Jedan od savjeta koji je bio kako kaže, zlata vrijedan je onaj koji je dobio od Dragana Stojkovića Bosanca.



– Kada sam prvi put ušao u studio dobio sam savjet od mog prijatelja i saradnika Dragana Bosanca, koji mi je rekao kako narod mora da mi vjeruje u ono što pjevam i to je jedan od savjeta koji sam baš prihvatio – ispričao je Dejan svojevremeno za Grand.

Također je otkrio koja njegova pjesma je autobiografska.

– Jedna od pjesama je u to vrijeme nastajala, kada je moja supruga bila prvi put trudna, “Ona je moja” i to se sve poklopilo i to je moja autobiografska – objasnio je pjevač.

