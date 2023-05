BROJNE JAVNE LIČNOSTI OPROSTILE SU SE OD IBRE MANGAFIĆA: OTIŠAO JE JEDAN VELIKI ČOVJEK

Mnoge njegove kompozicije se smatraju biserima narodne muzike i nemjerljivim bogatstvom narodnog melosa. Od njega su se oprostile brojne poznate ličnosti, a sa nekima od njih je imao i saradnju, piše Hayat.

Amelu Zukić je mnogo rastužila vijest o smrti Ibre. On je bio sa njom u počecima, a voljela je njegove savjete i kritike.

Stvarno ne mogu da objasnim koliko sam tužna. Otišao je još jedan veliki čovjek, veliki čovjek muzike. Specijalno jedan veliki čovjek u mom životu vezano za muziku, to je čovjek koji je meni otvorio sve staze u ovom skrovitom poslu i mnogo teškom. On je bio na mojim počecima i dao mi najbitnije instrukcije. Ostavio je stvarno velikog traga, naravno ne pričam samo o hitovima bezbrojnim koji je napravio nego je, je bio jedna specifična ličnost, srdačna željna druženja, željan da pomogne svakom. Osim što smo zakinuti u muzici, mislim da smo zakinuti i kao ljudi sa njegovim odlaskom. Ne znam, nemam riječi jedino što bi uputila riječi utjehe i sućuti za njegovu porodicu, ali i jednu poruku da će on da živi vječno jer je mnogo ostavio dobrog, naravno pjesama i mnogo naših priča koje će se prepričavati još dugo – kazala nam je Zuković.

Od Ibre Mangafića oprostio se i Ferid Avdić potresnim riječima. Kako nam je rekao vijest o smrti Ibre ga je mnogo pogodila.

Ibro je bio veliki čovjek, veliki kompozitor koji je ostavio iza sebe mnoga djela i mnoge najveće hitove koje su pjevali svi najbolji pjevači u BiH i šire. Moji počeci su vezani za Ibru i njegov orkestar u restoranu Topola davne 79. Napisao je za mene mnogobrojne hitove, koji se i dan danas pjevaju, a samo neki od njih su: ‘Vrtovi su puni cvijeća’ prva sing ploča, žalit ćemo obadvoje, Baka sijeda, također i veliki hit tvoje oči plave koju je radio u saradnji sa Omerom Pobrićem, zatim Ti si ta, Dijana ljubavi, izađi mala… Jednom riječju ovo je veliki gubitak za muzičku scenu i za sve, posebno za porodicu, a njima želim sabur i da se drže i da budu jaki – rekao je Avdić, kojeg je ova vijest zatekla.

Kraljica sevdaha, Hanka Paldum ostala je bez teksta. Kaže da je duša boli za ovim čovjekom.

Jutros kada me je produila kćerka i rekla da tu strašnu i tužnu vijest, da nas je napustio naš dragi Ibro Magnafić, ja sam ostala bez teksta, izgubljena jednostavno i nisam mogla vjerovati. Ibro je volio da se druži i bio je jako dobra duša. Zvao me je u posljednje vrijeme da se vidimo, ali bila sam u velikim ‘trkama frkanama’ i žalim što nisam posljednje dane malo uspjela otići. Nemam riječi osim da kažem da smo izgubili jednog velikog čovjeka prije svega, pa onda i umjetnika, stvaraoca, kompozitora, jednu dušu koja je oplemenjivala ove prostore, a ko god ga je poznavao potvrdit će ove moje riječi. Sad pokušavamo da nađemo grobno mjesto, to je jako veliki problem. Duša me boli za ovima čovjekom. Nažalost, ostalo je nešto malo od naše generacije, garniture, velikih umjetnika i stvaraoca kada je lijepa narodna pjesma u pitanju. Pamtit ću Ibru po dobroti i ljepoti njegove duše, po divnim notama koje je iznjedrio. Želim samo uputiti najiskreniju moju bol njegovoj djeci, njegovoj Senadi – rekla nam je Paldum sa bolom u duši.

Ibrin dugogodišnji prijatelj, Armin Šaković oprostio se od njega potresnim riječima. Rekao nam je da je malo malo ljudi koji su dali toliki doprinos našoj sceni, estradi i muzici kao što je naš dragi Ibro koji nas je napustio.

Jako sa potresen jer smo bili dobri dugogodišnji prijatelji. Njegov odlazak me je jako pogodio, ne mogu da kažem smrt jer mi je ta riječ jako gruba za jednog tako nasmijanog i velikog čovjeka. Žao mi je što smo imali neke zajedničke projekte koje smo dogovarali da realizujemo u narednom periodu. Ali iza Ibre ostaje velika djela, Ibro odlazi u vječnost i Ibro neće biti zaboravljen. Veliki mu rahmet od njegovog prijatelja Armina – rekao je Šaković.

