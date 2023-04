“ANĐELA JOJ ŽELI SMRT; TO JE UŽAS” – proglasio je za najgoru učesnicu Zadruge svih vremena: PALE TEŠKE OPTUŽBE

Šta mislite o Majinom i Zvezdanovom odnosu?

Ja mislim da je to samo jedno veliko drugarstvo sa povlasticama, da se lepo druže. Ne bih samo voleo da dođe do nekih nemilih događaja, svađe, inače ovako su mi okej. Ne bih ja mnogo da ih favorizujem, da ne bih posle bio kontradiktoran.

Da li ste očekivali ovakav postupak od Maje?

Da. Ona je sama rekla da joj se Zvezdan sviđa od prvog dana, ona nikad nije demantovala to. Rekla je da će da se druže i napolju. Ona šta god poželi ona to i ima, što od mene, tako i u privatnom životu.

Da li je Majino i Slađino prijateljstvo iskreno ili je ipak samo prolazno, dok su na imanju?

Ja vidim da je Maja zavolela Slađu. Ja kad god sam slao Maji poklone, uvek sam poslao i Slađi. Ja nju znam i privatno, imam o njoj sve najlepše da kažem. U Zadruzi je to čudo, čim ti neko ne posveti pažnju odmah haos! Maja je sad preokupirana Zvezdanom, pa ne može na sto strana, ali ja mislim da će to drugarstvo da opstane napolju. Ipak, udaljene su, Slađa je na Zlatiboru, ali mislim da će da opstanu i napolju.

Kako komentarišete Majin i Anin odnos?

Ana je ušla sa jednim stavom, a sad je sasvim nešto treće. Zvezdan napravi neku glupost, on plače kod nje u naručju. Te svađe, tu postoji neki dogovor. Šetali su bez bubica, tu postoji neki plan i dogovor. Daju nam povod da posumnjamo neke stvari. To su priče za malu decu.

Kakvo mišljenje imate o Anđeli?

To je najgori učesnik koji je ikada ušao u Zadrugu. Videli smo kako se ponaša sa ženom koja ima 65 godina, kako joj lomi naočare. Želi joj smrt, to je užas! Kad bi ona bila kao Maja, 5-6 sezona, to bi bio haos od te devojke. Ušla je sa jednim stavom, sad drugi, pa treći.. Ona kaže Maji nešto, ona je sad najveća ljubavnica. Ona je uzela Zvezdana od Ane, Maja je uzela od Anđele. To znamo svi. Gde Maja dune tu pukne brak!

Ja nju znam privatno, ona igra tu igru. Do sada nije imala velike poteze u Zadruzi, Ana joj je došla kao kec na 10. Ona je savetuje, ali vidim da je već pukla tikva. Ona je rijaliti igrač, ona dobro zna šta radi. Mada, vidim da je ona ove godine sa Majom okej. Ne sme ona tek tako da urdari na Maju. Ne sme tek tako da krene puškom na Rusiju. Kad Maja kaže ”tišina” kako se svi istog trenutka ućute! Ipak je ona kraljica, tatina Bog i batina. prenosi novi

