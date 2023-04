PREKID PROGRAMA – ULETJELA SA OVIM U RUKAMA! Mariji pukao film, otkrila šta je zadrugar mazao MANASTIRSKIM medom

– Ja volim kad je djevojka pored mene da nemam dlake na jeziku. Došla je neka situacija što se tiče meda, ali sad je dnevni termin – govorio je Zola.

– Mazao si medom po*ni o*gan? – pitao je Janjuš.

– Meni to nije tabu tema. Marija je donijela taj med, vidio sam da je tegla 150 eura i diše te iz mrtvih – rekao je Čolić.

– Manastirski med. Meni je Miljana rekla da nisu tako upotrebljavali. Ja sam mislila da je on navrnuo – pričala je Marija koja je upala u radio da pokaže teglu meda.

– Ja sam sad krenuo na drugu stranu, krenuo sam pozitivnije. Ja sam sa Miljanom završio odnos na Usrks, ona zna kod koga je otišla i nema ko šta da mi zamjera. Ima ovde finih djevojaka – rekoa je on.

– Tamaris, Šarmen i Slađa iz Užica koju bi odabrao? – pitao je Janjuš.

– Kod svake ima nešto posebno što me na neki način privlači. Vidim da je Tamaris jako dobar DJ, kupuje me kad je neko posvećen poslu. Slađa je viša klasa, tako je opuštena i spontana. Sinoć me je ples oduševio, ne pamtim kad sam se tako osjećao. Sviđa mi se njen stil oblačenja, ima nešto što me kupuje. Ja se sad osjećam opušteije, žao mi kad se sjetim kako smo pričali da ćemo zajedno da dočekamo kraj – govorio je Čolić.

