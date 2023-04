DOBILI INFORMACIJU IZ SPOLJNOG SVIJETA O ANI! Ćurčićeva od šoka pokušala da se opravda – ZVEZDAN JE NAPAO!

– Kada si se svađao sa Žanom rekao si nešto vezano za Instagram, pa se umiješala Ana i njoj je isto rekao da imaš nešto i za njen Instagram. Ako možeš nešto više o tome reći? – upitao je Car.

– Ja sam rekao nešto što sam čuo. Ne znam da li je istina da si tražila od Kijine kume tražila da ti vodi profil? Čuo sam da si tražila od Kijine kume da ti bude administrator na Instagramu – upitao je Janjuš prneosi novi

– Na to ne moram da ti odgovorim. Ja sam svoj telefon ostavila svom sinu, nemam administratore – rekla je Ana,

– Ja sam isto čuo za to, ali ja ne vjerujem da je neko imao lošu namjeru, ali vjerujem da je to bilo zbog toga jer žena zna to – rekao je Neca.

– Ja sam svoj telefon ugasila i dala svom sinu. Neću da pričam o tome – rekla je Ana.

– Da li to je žena koja je vodila profil pobjednici. Ide se na pobjedu – vikao je Zvezdan.

– Tebe me treba da zanima šta sam ja radila – odbruisla mu je Ana.

– Kija kada je gostovala u studiju je pokazala poruku da si pitala njenu kumu da ti vodi profil. To sam čuo, ne znam da li je istina – otkrio je Janjuš informaciju iz spoljnog sveta.

– Nemate veze sa tim. Koje veze imate sa tim ko vodi profil – rekao je Peca.

– Baš je slučajno nju pitala. Ajde budi objektivan – vikao je Zvezdan.

