VRIŠTEĆI BJEŽI IZ ZADRUGE nakon fizičkog kontakta! Obezbjeđenje ne može da je OBUZDA – HAOS NA KAPIJI!

Svađa između Marka Stefanovića i Sanje Grujić, dosegla je neviđene razmjere, a histerija je počela da uzima maha.

– Šta sam očekivao? Prevariš dečka, ovde gledaš u drugog. Mene bi prodala, ne bi se okrenula, ne bi na Boga pomislila i na moja dela – pričao je Stefanović.

– Ja sam se izvinila jer sam rekla da gledaš nekog drugog. Ti si mene prodao. Izmislio si ono za tuš kabinu, izmislio si da je meni neko kupovao naočare – govorile je Sanja.

– Izmislila si da tučem mamu, da sam lopov, da sam narkoman i da sam nasilan prema tebi. Ja kad sam besan ne mogu da zapamtim – dodao je Marko.

– Uvreda na uvredu. Ostavi me na miru, ne prilazi mi, uništio si me. Što si radio ovo danas. Neću da me ovde niko drži protiv moje volje. Hoću kući – plakala je ona i krenula na kapiju.

– Vi ste obezbeđenje, vi je sklonite! Ništa nisam uradio, ovo si sve ti napravila. Plačeš jer vidiš da mi je ravna linija skroz i jer si me izgubila. Sve što pričaš ništa iskreno ne pričaš. Plačeš jer si me izgubila – gurnuo je Marko Sanju i dozvao obezbeđenje.

– Plačem jer se izgubilo sve ono što sam želela. Nisam ti ljubomorisala. Danas ti ništa nisam rekla za majku, nikad nisam rekla da si lopov. Sve što si pričao je laž, da si iskren mogli smo normalno da pričamo. Ako nekog ostavljaš šta imaš da pričaš sa njim? Bio si najbolju, ja sam bila najgora, kraj je i više nemam šta da pričam. Došao si da izazoveš ono najgore. Koja je moja druga greška osim ljubomore – govorila je Grujićeva. prenosi novi

– Udaranje, izmišljanje. Prvo što si izmislila je da sam tukao mamu, a onda da sam narkoman. Ja samo vratim uvredu – rekao je Marko.

– Ja ne plačem jer smo mi raskinuli nego jer sam sebi dozvolila ovo – nastavila je Sanja.

– Beži tamo, g*vno. Tri meseca me udaraš – odbrusio je Stefanović.

