NERVNI ROLERKOSTER ZVEZDANA SLAVNIĆA! Nije mogao da istrpi KRITIKE zadrugara, zbog Aninih riječi napravio LOM na imanju! DRAMA ZA DRAMOM!

Ana je ovdje dvije nedelje, pokazala se kao super lik. Dosta lik preko nje traže kadar. Pokalo se na primjeru da jedno pričaju, drugo rade, a treće misle. Korektna je, nema zle namere, bila je tu za mene da mi udeli neki savet. Što se Zvezdana tiče, ja njega stvarno gotivim, družimo se malo više u poslednje vreme. Ne bih da se mešam u njegov emitivnui život. Vidim da pojedini to komentarišu, samo da bi ismali lažni moralisti. Zvezdana volim. Šaljem Anu, jer Zvezdana znam duže – rekla je Maja.

Anđela Đuričić je šokirala sve svojom kratkom izjavom.

Biću kratka, poslaću Anu samo jer me je vrijeđala. Ana me je nazvivala pogrdnim imenima, davala ružne nadimke, a Zvezdan nikad nije – istakla je Anđela.

Nakon Cara, nominovali su Zorica Marković i Janjuš, a on je podelio iskustvo o svojoj preljubi i reakciji bivše supruge.

Zvezdan je toliko puta bio nominovan, naš odnos se zna, manje pričamo jer je u izolaciji i ne odlazim kod njih uopšte. Drago mi je da su došli do normalne situacije i da mogu da pričaju. Za Anu sam se izjasnila toliko puta, nije da se ne razdvajamo, kad sednemo pijemo kafu, osamimo se, pričamo o životu. legla mi je na srce kao čovek i vidim da je prema svima okej. Drago mi je da je tu i da smo se upoznale. Ne zanima me šta ljudi definišu i kako lupaju, ni ne trudim se da razumem teorije, jadno je. Kad je Zvezdan bio nominovan nikad njega nisam poslala, iz relacije koju sad imamo sa Zvezdanom se manje družim, ne znači da ga manje poštujem. Ostaviću Anu, šaljem Zvezdana – rekla je Zorica.

Ja sam sa oboje u odličnim odnosima, što mislim sebi mislim i njima. Rekao sam mu da je jedina stvar koju ne treba da dozvoli da vređa Anu, tako i ona njega. Zvezdan se dosta povukao iz loših situacija koje je imao i drago mi jezbog toga, to može da mu donese samo loše stvari i drago mi je da je ukapirao da to ne treba da radi. Žena prekoputa njega je njegov život, suludo je pričati o bilo čemu drugom osim o njemu i Ani. Ana je žena, vidi se kakva je, nije kao druge žene. Koliko god nisam bio za te stvari da neka žene uđe tu, ušla je i žao mi je nje. Znam kako se neko moj osećao, to je jedna od najtežih stvari koja može da se desi. Poslije smrti najgora stvar je da to uradiš na televiziji, počinjem od sebe. Čuo sam da je Ana rekla kad bi se pomirili da mu nikad ne bi prebaila takve stvari, jedino tako i mogu da uspeju. Ako se pomire, prebacivanje ništa neće dobro doneti. Ostaviću Anu, posaću Zvezdana – govorio je Janjuš.

Prije nego što je otišao u izolaciju, zaprijetio je bivšoj supruzi.

Ja sam najgori, neka sam. Ti si sada napravila od sebe najgoru. Tebi se spava, tebe boli ku*ac. Ser*m ti se u ruku koju si držala tokom operacije. Ako si bolja od mene, onda nemoj ovo da radiš. Idem do kraja, jer si stoka prema meni. Ovo što ti radiš je ztlo. Ti si nas izvređala ovde. Ja sam ponizio sebe, a ti si sva go*na otkrila. Ružnu reč nisam rekao za tebe. Glavu bih sebi sad polomio. Kunem ti se životom, tebi će biti loše, nikada sebi nećeš doći – rekao je Zvezdan. prneosi novi

Ana je završila u suzama.

