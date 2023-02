“Nemoj da ti POLOMIM RUKE i SPRŽIM JEZIK NA RINGLI!” Car potpuno van sebe, prijetnjama zastrašio Aleks, pa pomenuo Dejana!

– Kome ti nudiš da jede? Bebici? – viknula je Aleks.

– Ovo ti je poslednji put. Poslednji put, psoebno za njega koji meni uvek daje – rekao je Car.

– Nemoj da ti polomim ruke i spržim jezik na ringli. Nisam ti ja Dejan Dragojević. Nemoj da bi te video da prodaš cigare još jednom, prste ću ti polomiti. Da me pitaš kome nudim hranu – bjesnio je Car.

– Zabole me uvo – rekla je Aleks.

– E sad ti nećeš jesti. Gledaćeš, a Bebica i ja ćemo jesti – rekao je Car.

– Nemaš ti problem sa njim, a na*ušio si ga neki dan – brecnula se Aleks.

– To nema veze, to su druge stvari u ptianju. I on mene ponudi. U ratu ljudi nude. To si od Dejana napolju videla, nikad u četvorci nisi bila alava – kiptio je Car.

– Zabole me uvo za Bebicu- rekla je Aleks.

– Je l’ te zabole? Evo od sad nećeš da jedeš sa mnom, da spavaš sa mnom, da budeš u budžetu sa mnom. To je ljudskost, ja ne gledam kroz hranu. Bilo kome ko je gladan bih dao hranu, bilo kome. Pritom on mene uvek pita i ponudi – rekao je Car. prenosi novi

Detaljnije pogledajte u narednom video zapisu.

