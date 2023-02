I TO SMO DOŽIVJELI! Karleuša iskopirala Staniju, starleta i pjevačica u istom STAJLINGU, tihi RAT u toku

Doduše, ne njih dve lično, već to čine njihovi fanovi na društvenim mrežama. Radi se o tome da je Dobrojevićeva ponela odevnu kombinaciju sedam dana pre Karleuše. U pitanju je srebrni komplet, tačnije pantalone i top, koje su obe iskombinovale sa crnim naočarima. Njihovi pratioci su naznačili da je Stanija taj modni komad obukla 9, a JK 16. januara.

I to ništa ne bi bilo čudno da su njih dve u dobrom odnosu jer se na javnoj sceni dešava da kopiraju jedni druge. Iako je često bila na meti kritika da kopira svoje koleginice, JK je svojevremeno na svom Tviter profilu objavila malu poruku za njih: – Apropo svih mojih kopija među pevačicama, imam da izjavim samo jedno – jako su loše kopije – napisala je tada pevačica.

Stanija je doskoro pomno pratila sve što ima veze s Jeleninim životom i radom na Instagramu, gde joj je ona udarila veto.

Ona je, podsetimo, u emisiji “Ami Dži šou” na direktno pitanje voditelja koji je najzgodniji fudbaler iz Srbije kao iz topa rekla da je to Tošić.

– Jao, bože, zašto me to svi pitaju? Uvek me tako pitaju. Pominjala sam od Sofije Milošević, ali evo da ne bude to, neka bude Duško Tošić – rekla je ona.

Da ima ukusa, to nije sporno, ali je zbog te izjave dobila blok od muzičke zvezde, prenosi kurir.

