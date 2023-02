“BEBA JE NASTALA IZ LJUBAVI…” Anđela progovorila o trudnoći sa Zvezdanom, OTKRILA I DALI JE LJUBOMORNA NA ANU

Ljubav je pobijedila iako si ti prešla neke svoje limite. Kaži mi šta je lozinka tri prsta kad ste ti i Zvezdan u špitanju?

Troje djece, dva sina i jedna ćerka – rekla je Anđela

A Bungaši? – pitao je Osman

Bungiš tim, to su bungalovi o kojima sam pričala dole kod nas na Adi Bojani, tu volim da idem i maštali smo da ćemo da idemo zajedno – rekla je Anđela.

Je l’ vjeruješ ti u tu priču? ČLjubav je lijepa i slijepa – rekao je Osman.

Vjerujem u ono što ja osjećam. Sad smo na pauzi, od Aninog ulaska smo se dogovorili da imamo komunikaciju normalnu, ostaćemo pri tome, ako je ljubav velika pet mjeseci nije dovoljno – rekla je Annđela.

Da li si ljubomorna? – pitao je Janjuš

Ne bih iskreno, nije mi svejedno, ali da sam ljubomorna, kako da budem ljubomorna na neku ženu, ali mi nije prijatno kad vidim neke stvari – rekla je Anđela.

Znači tresu mi se ruke – rekla je Ana u pušionici.

Negdje mi je MIljan rekao da mu nisam jasna kako sam tek tako prešla. Nisam, ali sve vidim, nema potrebe da pričam šta mislim o tome. Što se Aleks tiče nije me slagao neke stvari koje mi je rekao, vjerujem mu i između nas smo raščistili – rekla je Anđela.

Koja je razlika između tvoje i Zvezdanove i tvoje i Matejine veze? – pitao je Janjuš

Ne može da se poredi, to je bilo klinačko zaljubljivanje. Zvezdan mi je najveća ljubav, a videćemo da li će ostati, to je do muškarca. Ja da sam trudna i da on ne odluči da budemo zajedno, ja sam majka tog djeteta, on ne mora da ima obavezu prema meni kao ženi, već samo prema djetetu. To dijete bi se desilo iz ljubavi – rekla je Anđela. prenosi novi

