OSUDILA KĆERKINO PONAŠANJE?! Miličina majka progovorila o njenom odnosu sa Carem: “Ona mu to DOPUŠTA!”

Od kako je ušao u šestu sezonu rijalitija “Zadruga”, Filip Car je kao i prethodnih sezona upleten u raznorazne ljubavne priče.

Neposredno po ulasku u Belu kuću, on je bio sa Milicom Veselinović sa kojom je ubrzo raskinuo, ali i nakon svega, on pokušava da dopre do nje. Sinoć ju je čak zvao kod njega u rehab, što je onda odbila, jer ne želi da bude sa njim ni u kakvim kombinacijama.

Miličina majka, Ana Veselinović, oglasila se nakon turbulentnog odnosa njene ćerke sa Filipom.

– Iskreno da vam kažem, veze u rijalitiju ne podržavam ni sa kim, bilo ko da je u pitanju. Ne podržavam što se on tako ponaša, ali donekle mu moje dete to i dopušta. Da je ona direktna i oštra prema njemu, da mu stavi do znanja da ne želi, on bi se verovatno i sklonio. Po svemu sudeći kako kaže zaljubila se u njega, vidim da joj prija kad joj priđe. Ali ne želi da bude u odnosu sa njim, kao što je sa Majom, da nije u vezi sa njom, a da jesu u krevetu – rekla je Ana.

Facebook komentari