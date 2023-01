BEZ DLAKE NA JEZIKU! Peja otkrio tajne estrade, ogolio ih do srži

Zoran Pejić Peja voditelj je emisije “Pjesmom za dušu”, ali i famoznih romskih svadbi i privatnih veselja već punih 30 godina, čije tajne sad otkriva.

Ko je od pjevača najjači?

“To su bili Šaban Šaulić, Ljuba Aličić, Šerif Konjević, od dama Zlata Petrović, Verica Šerifović, Snežana Đurišić i Zorica Brunclik. Ako hoćeš da ti veselje bude najjače, da se priča, neko od njih je morao da se angažuje.”

Ti si Seku probio na tim veseljima?

“Kad se pojavila sa pjesmom “Da sam muško” htjela je da ide sa mnom. Bilo je ne znam ko je to, ti vidi. Ona je došla i tako odradila da su me zvali poslije desetak dana i rekli: Pejo, ako može ona crna da dođe, da pričamo o veselju, ako ne možeš da je dovedeš, ništa od dogovora. Seka je samovoljno odustala u nekom momentu, zasitila se pošto su svadbe i taj tip veselja jako teški za rad. Traju od jutra do sutra. Seka uvijek govori da sam joj ja pomogao. Znao sam da će biti velika zvijezda. Sjajna je i kao voditelj i pjevač. Verica Šerifović je sutradan poslije moje emisije postala ime. Pjevala je romska veselja za sitne pare, a poslije emisije sa Šabanom uzimala je velike pare.”

Ko je danas tražen?

“Biljana Sečivanović, ona je ta stara škola. U Danskoj vole Šerifa Konjevića.”

Kako je izgledao rad sa Zlatom kad ste se razveli?

“To je bilo jako interesantno ljudima. U Beču sala prima 1.200 gostiju, gazda zove mene u julu, pita da radim doček Nove godine. Dogovorimo se, on donese kaparu, ali isto to uradi i sa Zlatom. Meni ne govori za nju, njoj ne priča za mene. To je bio naš prvi nastup poslije razvoda. Narod je samo čekao svađu i šta će da se desi. Ma mi smo uvijek bili i iskreni drugari. I na Farmi. Kad mi je Vendi nešto rekla, Zlata skočila da je ubije. Zlata živi 500 metara od nas ovdje u Mirijevu. Krene na pijacu, pa se sretnemo svi. Moja Dragana baš voli Zlatu, a i ona nju.”

Da li je Saša Popović najjači u šou-biznisu?

“Najiskrenije, on je sve naučio od Rake Đokića, uz njega se kalio. Sale od 24 sata spava pet, a ostalo vrijeme vrti po glavi šta bi mogao da uradi, napravi… Pun je duha i šarma.”

Što njegova Suzana nije više napravila u poslu? Ti si ih spojio.

“Suzana se povukla kad je vidjela koliko se Saša troši u poslu. Oni su se vjenčali, ja sam im vodio svadbu, a upoznali su se na mojoj svadbi. Zarad porodice i doma ona se povukla, htjela je da bude uz njega. Kad je Grand krenuo ja sam bio prvi voditelj, a pjevači su tada za CD dobijali po 50.000 maraka.”

Jel ima neko sa kim nisi sarađivao?

“Nikad nisam ugostio Zdravka Čolića, bilo me je sramota da ga zovem. Sretnem ga u Frankfurtu, on meni prilazi, pita me kako sam, srdačno se pozdravimo… Divan je čovjek. Letjeli smo nedavno u Ameriku supruga i ja i opet ga sretnem. Prišao mi je. On je takva veličina, veliki gospodin i pun emocija.”

Radio si i sa Zoricom Brunclik. Kažu da je teška?

“Ona je osoba koja opravdano zahtjeva poštovanje, ali ne mogu da kažem da je teška. Zapravo, svi mi koji držimo do sebe smo teški.”

Kakva je Dragana?

“Toni i Dragana su divni ljudi. Uvijek kad je moja emisija išla na njihovoj televiziji, oni su poručivali večeru za mene i moje goste. Kada smo radili koncert u Beču, vraćeno je mnogo ljudi jer nisu mogli svi da uđu. Dragana je pjevala sve vrijeme do četiri ujutru. A onda je sjela i pričala sa fanovima, slikala se. Svakog fana je ispoštovala, znala je odakle su došli. Ona cijeni sve to. Oduševila me je ta njena veličina. Nisam primjetio da još neko radi kao ona, svi drugi jedva čekaju da odu u hotel da se odmore.”

Sa kim se družiš sa estrade?

“Ja sam bio veliki drug sa Šabanom, pecali smo i bili nerazdvojni svakodnevno. ”

Ti znaš Jelenu Karleušu od samog početka?

“Došla je kod mene u emisiju sa pločom Ogledalce, a poslije je jedan od menadžera koji je živio u Dizeldorfu spojio nju i mene na svim koncertima. Jelena i ja smo putovali kolima do Budimpešte, pa onda letjeli avionom. Sjećam se svih nastupa, bilo je prepuno. Ona je ovo samopouzdanje imala od starta, jako je vjerovala u sebe.”

Neki pjevači ne mogu da žive od penzije, jel ti razmišljaš o budućnosti?

“Čitao sam da Rade Jorović ima jako malu penziju, a toliko lijepih pjesama je otpjevao. Volio bih da smo kao Amerika, radio ne radio imaš 1.500 dolara poslije 65 godina. Ma, ko je u naše vrijeme razmišljao o radnom stažu? Ja nisam bio prijavljen na televizijama, imam jako malo staža, ali kupio sam stančić, pa će biti kirije. Napravio sam sebi kuću u Mirijevu i kupio stan u centru grada.”

