ŠMRKALA SAM KOKAIN UZ ALKOHOL: Pjevačica šokirala pričom o ovisnošću

Otkako se pojavila u šouu „Nikad nije kasno” pa sve do pobjede, nekadašnja takmičarka Zorica Erić uvijek je otvoreno govorila o svojoj borbi s bolestima ovisnosti.

Gostujući u emisiji „Grand magazin“ mnoge je podsjetila na svoju priču kojom je svakako zaintrigirala, a koja je poslužila mladima kao primjer – da nauče na njenim greškama.

-Iskrena da budem, to se desilo zato što sam bila u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu. Bukvalno nemam drugo objašnjenje. Da se ne lažemo, nisam ja imala neki težak život, pa da sam poklekla pred nekim pritiscima. Jednostavno, to je bio splet čudnih okolnosti. Biću surovo iskrena, to je supstanca koja ti daje neki osjećaj moći, snage, neke sreće. Stvarno je tako u početku i, ja sam poželjela da ponovo iskusim te neke događaje koji su, naravno, kasnije postajali sve slabiji i slabiji, sa sve manje intenziteta, što je podrazumijevalo uzimanje sve većih količina – objašnjavala je Zorica.

-Ništa nisam koristila osim kokaina, uglavnom se to komnzumiranje vezivalo za posao. Znači, kad odem da radim, tako krene. Daj da popijemo, piće, dva, tri. Ja sam već i govorila o tome javno, mi muzičari uvijek kad se sastanemo i kad dođemo na svirke, kao, fora, pijemo da zagrijemo grlo, popijemo dvije, tri čašice. Poslije toga, meni dođu neke hajdučke ideje, dok ostalima naravno ne. Kod mene se konzumacija vezivala za posao samo, odnosno za konzumaciju alkohola. Nikada bez alkohola nisam uzimala. Bukvalno sam imala kod sebe, ali to sam skrivala i čekalo je sljedeću tezgu – izjavila je pjevačica.

