Nedim Bećirović nakon prolaska u “Zvezdama Granda”: Ne smeta mi nadimak “kućica” od Saše Popovića

Oko Nedima Bećirovića (20) iz Bosanske Krupe sinoć se vodila polemika između žirija da li treba da pjeva ili da pravi kućice.

Inače, ovaj pjevač je zaposlen u firmi za prizvodnju montažnih kućica. O sinoćnjim utiscima Nedim je govorio za portal “Avaz”.

– Lijepi su utisci, ne bavim se muzikom jer sam ja amater. Zaposlen sam u firmi i radim. Ne bavim se muzikom apsolutno nikako, ali sam se prijavio čisto da pokušam nešto napraviti u životu na tom polju – rekao je Nedim.Avaz

Također je istako da se nadao prolasku u treći krug i da reakcije podrške ne mogu biti bolje.

Ne smeta mi nadimak “kućica” od Saše Popovića. YouTube/Print Screen

O odnosu sa mentoricom Viki Miljković ovaj pjevač ima samo riječi hvale.

– Svaka joj čast na svemu, na podršci i svim savjetima po pitanju pjevanja i scenskog nastupa.

Sinoć je Nedim dobio nadimak “kućica” od Saše Popovića i otkrio nam je da li planira taj nadimak koristiti kao svoje umjetičko ime,piše

– Naravno, što ne bi koristio. To za mene može biti jedan veliki plus po kojem će mene narod da prepoznaje. Nemam ništa protiv, meni je to oke – zaključio je Nedim.

Facebook komentari