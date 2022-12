Dalinin otac opleo po nesuđenom zetu i Aleks, a spomenuo je i Dejana

Huso Mujić, otac bivše učesnice “Zadruge”, Dalile Dragojević prokomentarisao je dešavanja u aktuelnoj sezoni rijalitija i tom prilikom se dotakao odnosa Filipa Cara i Aleksadre Nikolić.

– Ponavlja se stara priča. Ja sam znao da od ljubavi Dejana i Aleksandre neće biti ništa, vidio sam kako ona reaguje kad se svađaju, koliko galami, a tako se osoba koja je zaljubljena i stvarno voli ne ponaša. Mene su pitali šta mislim, a ja iskreno odgovorio iako nemam ništa od toga da li su oni zajedno ili ne. A sad ispade da sam ja kriv za sve – kaže Huso Mujić.

Dečko za primjer

Dodaje da je Aleksandra samo htjela da se zabavi i da joj nije puno trebalo da pokaže šta je i kakva je.

– Čim se ona baraba pojavila, ona se razotkrila – kaže Huso koji i dalje vjeruje da će se Dejan i Dalila pomiriti te je dodao:

– Ja se nadam da će biti zajedno. Dejana nikad nisam zaboravio, niti ću. Takav zet se neće pojaviti, niko ne može da bude kao što je on bio meni. O njemu nikada neću reći ružnu riječ, on je dečko za primjer. Logično je da svom djetetu želim najbolje, ali ja smatram da je on taj.

Nema emocije

Zgrožen je Filipom Carem koji je prvo uništio porodicu njegovoj kćerki Dalili, a sada je i Dejana odvojio od djevojke.

– Nema tu emocije, taj Filip je teška baraba. Uništava djecu zarad svoje sitne koristi. On samo zna da truje ljude, tako je bilo sa Dalilom, a tako je i sada sa Aleks. On je prevarant jedan običan. Kao ker sakrije sve što želi, što mu ne odgovara, a ako hoće nešto, on to i uradi i baš ga je briga što će nekog da unesreći. To pravi mangupi ne rade – kaže Huso. prneosi “Avaz“.

