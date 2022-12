Car i Aleks otvorili karte jedno drugom, on joj rekao da će biti uz nju šta god bilo: NE MOGU DA SE ODVOJIM, KAO NI TI!

Aleks Nikolić i Filip Car pričali su o iskušenju u kom se trenutno nalaze, a njihov razgovor zvučao je itekako dvosmisleno aludirajući na njihovu vezu.

Nije lako staviti mlad ljude u iskušenje, padaju stari ljudi na testovima, a ne mi – rekao je Car aludirajući na njihovu vezu.

Trebao sam prošle godine samo da sjedim i sprdam, da puštam Dejana i ovu da skaču, ali ne možeš kad tebe… Ja ne mogu pet dana da je bilo, ne mogu ja iz svoje kože iskočiti, nikad nisam mogao i to me je je*alo. To je ta autosugestija na kojoj treba raditi. Ja i sad radim nešto čega sam svestan da je neispravno, ali ne, ja srljam – rekao je Car.

Ne treba sebi škoditi radi nečega što je trenutno – rekla je Aleks.

Najgore je kad si svijestan da nema perspektive – rekao je Car.

Mene spajaju sa kim god, i pored lustera da stanem spojit će me – rekla je Aleks.

Stat ću ja iza tebe, ali raspalit će nas na pola, kao prošle godine. Vi ste se nešto bezveze svađali, ova i ja smo bili teška dva zlotvora. Njoj sam isto govorio na vreme da se smiri, ali seljančuru ne možeš obuzdati – rekao je Car.

Ti si došao i legao mi, mogu da jedem, pričam, šetam sa tobom – rekla je Aleks.

Ja znam da je neispravno, ali ne mogu, kao što ni ti ne možeš – rekao je Car.

To je nemoguće, da li se tebi desilo nekad da su ti emocije postale skroz isključene – rekla je Aleks.

Detaljnije u nastavku teksta. prneosi “Novi”.

