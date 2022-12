Kanye West: Ja volim Adolfa Hitlera i naciste

Kanye West: Svako ljudsko biće ima neku vrlinu, a pogotovo Hitler

“Svako ljudsko biće ima neku vrlinu, a pogotovo Hitler. Hitler je isto rođeni kršćanin. Ja vidim i neke dobre stvari kod Hitlera. Volim sve ljude. Židovi mi neće govoriti da ih moram voljeti. I da moram voljeti to što rade s ugovorima i ono što forsiraju s pornografijom”, rekao je Kanye u intervjuu s teoretičarom zavjere Alexom Jonesom.

Kada je Jones rekao da ne voli naciste, Kanye je dobacio: “Ja volim Hitlera. Moramo prestati s ocrnjivanjem nacista svo vrijeme.”

Kroz emisiju Kanye je nekoliko puta prozivao Židove i veličao Hitlera. “Ti imaš malo fetiš na Hitlera”, pitao ga je Jones u jednom trenutku. Jonesu je očito bilo dosta neugodno zbog Westovih antisemitističkih izjava. “Nisam baš za to što govoriš o Židovima”, nadovezao se Jones.



“Volim i naciste”

Jones je pokušao uzvratiti Kanyeu na izjave o Hitleru i nacistima, ali ovaj se nije dao. “Ne volim riječ ‘zli’ uz riječ nacisti. Ja volim Židove, ali volim i naciste”, rekao je West.

Podsjećamo, Kanye West je zbog ranijih antisemitskih izjava na Twitteru izgubio unosne poslove s raznim modnim brendovima i ostvario je masovne financijske gubitke u kratkom roku, piše Raport.

Watch for yourself. In the same breath, Kanye West praises Hitler and attacks Jews. pic.twitter.com/HXhdPBNrTd

— Ahmed Baba (@AhmedBaba_) December 1, 2022