MILAN MILOŠEVIĆ ZAVRŠIO U BOLNICI! MORA NA INTERVENCIJU! Voditelj u strahu, ljekari hitno reagovali

Mnogi su se ponadali da će ga vidjeti ponovo u emisiji, ali kako se to nije desilo, voditelj se sada oglasio i obavijestio javnost o razlozima zbog kojih ga nije bilo.

– Odlično se osjećam sada zahvaljujući brzoj reakciji ljekara. Aritmija i pritisak su učinili svoje i sada jedino što mi predstoji je ablacija, zahvat koji će mi uraditi najveći stručnjaci, tako da se ne brinem ništa. Danas kao da ništa nije bilo ali ne smijem da dozvolim da se popnavlja – bio je iskren Milan za Kurir.

Na pitanje da li je gentski naslijedio bolest od oca, Milan tvrdi da mu to predstavlja najveći strah.

– E pa da znaš da mi je najveći strah da ne završim kao on. On je umro u 47. godini i moram da uradim sve da ne završim kao što je on – istakao je Milan. prneosi “Novi“.

Facebook komentari