“IMAM DOKAZE, SVE ĆU PREDATI ADVOKATU!” Zorica Marković NEMA POJMA kakav je HAOS ČEKA! Najavio TUŽBU

Pjevačica Zorica Marković nalazi se u šestoj sezoni rijalitija “Zadruga”, te tako možda ni ne sluti šta joj se sprema napolju.

Naime, njen, kako tvrdi, petnaestogodišnji prijatelj i nekadašnji saradnik Ivan Parezanović otkriva da ga je pevačica navodno izbacila iz kuće, za koju je plaćao kiriju i sve dažbine, piše portal “Republika”.

Kako kaže Ivan, sve je počelo za crnim stolom kada je pevačica navodno iznela tvrdnje da je zbog njega u dugovima, jer joj on nije plaćao kiriju. On je danas slučaj predao advokatu, kako bi se pokrenuo sudski postupak, te ističe da ima sve dokaze da je izmirio, ali i detalje zbog čega je Markovićka odlučila da se preseli u prestonicu da živi.

– Da ti kažem, nažalost, bili smo prijatelji skoro 15 godina, ne znam čime izazvana me je spomenula, nisam učesnik Zadruge, niti sam medijska ličnost. Ovo je prvi put, da posle saradnje sa velikim zvezdama govorim u javnosti. Ja sam nekom prilikom, pre šest godina kada sam se selio iz starog u novi stan, trebao mi je veći prostor, ona je u tom trenutku izdavala kuću, napravili smo kompezaciju, ona je otišla u grad da živi iz nekih svojih razloga, ali o tome ću na sudu. Ja sam u sklopu kuće otvorio salon, tu mi je sve bilo. Šest godina sam živeo kod nje, poštovali, sve svoje obaveze sam ispoštovao. Da bi ona pre neko veče rekla za crnim stolom kako je ona šest godina mene trpela, kako nisam plaćao ni kiriju, ni struju, kako je u dugovima zbog mene, kako će ona meni svašta nešto raditi – ističe Ivan za pomenuti portal i nastavlja:

– Ja sam sve to ispoštovao i za sve imam dokaz, ja ću to danas da predam advokatu. Sreli smo se 15 dana pred ulazak njen u Zadrugu, pre godinu dana su nam se razišli putevi, njoj je trebao taj prostor gde sam živeo, ali tada smo ostali u dobrim odnosima. Ali to je Zorica Marković, ona nije samo u rijalitiju dvolična, ona je i privatno i sa svojim kolegama je dvolična. Široke narodne mase znaju ko je ona, ali ne žele da joj se zameraju, ona je velika beda, ne treba im beda za vratom.

– Ja nisam ljut, sve ćemo mi to rešiti na sudu, ali prosto ne želim da ostane tako. Razočaran sam u nju, nisam očekivao da će to posle 15 godina druženja, trudio sam se da od nje napravim ženu, kažem, to je dovoljno, trudio sam se da od nje napravim ženu. – rekao je on, a piše “Republika”.

