ESMA REDŽEPOVA JE IMALA 47 SINOVA I SAMO JEDNU KĆERKU: Evo kako ona danas izgleda

Esma je Eleonoru usvojila pet godina prije smrti i za nju je imala samo riječi hvale kad god bi je pitali za nju.

– Slažemo se odlično, baš kao majka i kći. Shvatila sam da je u kasnijim godinama bolje imati uz sebe žensko dijete nego muško i nisam se prevarila. Eleonora je studirala na Univerzitetu ESRA u Skoplju. Sljedeće godine diplomirat će solo pjevanje, a već tri godine članica je Esma’s Banda, koji me prati, izjavila je pjevačica jednom prilikom.

Nakon što je završila studij i nakon majčine smrti Eleonora se nastavila baviti muzikom, i to pod umjetničkim imenom Malisha.

– Njen odlazak me rastužio do bola, trebalo mi je dosta vremena da počnem živjeti normalno i nastavim dalje. I dalje vjerujem da me čuva s neba i da se raduje što sam nastavila njenim stopama, izjavila je Eleonora.

Esma Redžepova preminula je 2016. u 73. godini nakon kraće bolesti. Osim bogate muzičke karijere, ostvarila je i onu humanitarnu jer je u razdoblju od 50 godina usvojila 48-ero djece o kojima je brinula sve do smrti.

