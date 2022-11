FILIP CAR STAJE NA LUDI KAMEN? Bivši zadrugar otkrio sve, poslao javnu poruku Maji Marinković

Bivši zadrugar, Filip Car progovorio je o svim gorućim temama koje pune novinske stupce, a na samom početku razgovora Car je otkrio da li staje na ludi kamen, o čemu se dosta spekulisalo u proteklom periodu.

Car je u samom startu stao na put spekulacijama da staje na ludi kamen.

– Svi me nešto pitaju, možda jeste ispalo tako, ali lačić sam kupio nećaku, pa mi su mi zapali za oko i dva prstena. Rešio sam da obradujem i sestru i majku, tako da sam njima namenio te poklone, nije onako kako je ispalo.

Bivši zadrugar je prokomentarisao i svakodnevno spominjanje sebe u Beloj kući, od strane Maje Marinković ali i njenog sadašnjeg momka.

– Nije mi drago kada me često spominje. Kada bilo ko kaže nešto, bilo dobro ili loše, nije mi to lepo. Razumem Bilala, mlad je dečko, ne znam koliko će mu poći za rukom to sve sa Majom, želim im puno sreće, trebaće im.

Takođe, prokomentarisao je i dopisivanje sa bivšom devojkom Dalilom Dragojević, ali i pozivima koji su isplivali u javnost.

– Ne bih ja tu previše dao na značaju, previše sam dao. Ostaću suzdržan, nemam nikakav kontakt i ne želim da ga imam. Sve najlepše želim.

Bivši zadrugar progovorio je i o učešću svog najboljeg prijatelja u šestoj sezoni, te otkrio koji savet mu je dao pre ulaska na velelepno imanje.

– Što se tile Zole, dao sam mu savet da uči od mene, da nađe neku novu ljubav, a ne da se stalno valja u istim fekalijama. Mislim da je to mnogima simpatično, ali realno porodicama nije i mislim da je najbolje da se sklone. Vidim da je već upao u priču i u problemu sa već poodmaklom trudnoćom. Ima vremena, nadam se da će se izboriti sa svime, ima dosta vremena još – rekao je Car u emisiji Premijera Vikend Specijal.

