“ZBOG ČEGA SE ODUGOVLAČI SA RAZVODOM” – Dejan otišao kod SUDIJE! Izneo DETALJE SUKOBA na sudu

Dejan Dragojević i Dalila u rijalitiju “Zadruga” stavili su tačku na brak nakon što ga je ona prevarila sa Filipom Carem.

Iako su njih dvoje potpisali papire za razvod braka još u rijalitiju, do finalnog okončanja njihove zajednice još uvek nije došlo, što je prouzrokovalo mnoge spekulacije, pa čak i te da njih dvoje ipak ne žele da se razvedu.

Zbog svega toga Dejan je sada rešio da ode direktno kod sudije i da se raspita zbog čega se toliko odugovlači njegov razvod sa Dalilom.

– Predmet je kod sudije i ništa se ne dešava… Danas sam došao da vidim zbog čega se predmet odugovlačim, slučajno ili namerno. Advokat je dva puta pisao dopis, da se vidi šta se dešava sa papirom, zašto to nije pokrenuto. Ovo radim jer moja devojka Aleksandra zaslužuje. Kad izađe iz rijalitija želim da sve bude čisto, za nešto… A vi u komentarima pišite za šta to nešto.

– Bili smo kod sudije, bili smo na pisarnici. Sudija je izvadio predmet, sve stoji tu, fali samo jedan papir koji će se dostaviti i onda to onda može da se završi. razvod će se desiti do kraja meseca. Sad sam pričao i sa advokatom. On će da sklopi sve iz početka – rekao je Dejan na svom Jutjub kanalu.

Inače, Dalila je otkrila da neće menjati prezime Dragojević nakon zvaničnog razvoda.

– Ja sam potpisala rapire. Neću menjati prezime – poručila je Dalila.

Facebook komentari