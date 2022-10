FILIP CAR ZVAO DALILU – ONA SNIMILA SVAKI POZIV: Objavila sve, a onda poslala ŽESTOKU PORUKU

Dalila Dragojević nedavno je okončala vezu sa Lukom Nikolićem i posljednjih dana redovno na svom Instagram storiju objavljuje snimke kako uživa u provodu i noćnom životu. Međutim, ona je jutros sa svojim pratiocima na društvenom mreži podijelila kako je uzmenirava privatni broj, a za pozive optužila je Filipa Cara.

Naime, Dalila je podijelila fotografiju na kojoj se vidi da je nepoznat broj zove nekoliko puta i otkrila da se radi o njenom bivšem momku.

Molim “gospodina” bivšeg (ako se može tako nazvati) koji je prije svega bio jedan veliki manijak, psihopata i siledžija (naravno samo nad ženama) da me ne uznemirava sa skrivenih brojeva, jer je na svim ostalim poljima blokiran! Ako budeš nastavio, biću prinuđena da te prijavim za uznemiravanje! Hvala! P.S. Vrlo dobro znaš ko si i da je sve snimljeno. Poz – napisala je bivša učesnica “Zadruge” na svom Instagram storiju.

Ali pošto to nije prekinulo pozive, Dragojevićka je objavila novu listu propuštenih poziva uz još jednu oštru poruku.

Još jedan poziv i dajem na stori da ljudi pogode ko zove! Preko glave mi je debila koji zove skoro svako jutro kad je mrtav pijan ili odvaljen od života koji očigledno nema! Ili sam ipak ostavila unutrašnje rane?

Međutim, pošto ti njena druga objava nije učinila da se pozivi prekinu Dalila donijela odluku da svojim pratiocima otkrije o koje se radi i to putem glasanja.

S obzirom da se desio još jedan poziv i da gospodin želi medijsku pažnju koja mu očigledno fali, a ja kao neko ko to vrlo brzo može i da podari pojedincima, izvolite, glasajte – napisala je Dalila, a svojim pratiocima dala sve opcije za glasanje, Filip Car i Filip Crikvenica.

Dalila je odlučila i da obavi jedan dio poziva na svoj storiju.

Filip Car je, čujem da stavljaš neke storije – pričao je on, a Dalila je samo ćutala.

Ona je uz taj video dodala još jednu brutalnu poruku u kojoj se obratila direktno Filipu.

Ma jok ne zoveš! Psihopato ne uznemiravaj me, ni ti ni tvoji bolidi iz grupa koji pričaju kako se čuju sa mnom! Ne zanimaš me dečko još od posljednjeg našeg raskida! Od*ebi od mene sa tim lažnim pričama! Ostavi me na miru. prneosi “Novi“.

