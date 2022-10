NIKAD EMOTIVNIJE OGLAŠAVANJE DEJANA DRAGOJEVIĆA: Prvi put se obratio Aleksandri, SLOMIT ĆE JE OVE RIJEČI

Naime, do sukoba je došlo kada je Aleks upitala novu učesnicu, Anastasiju Stanojević Palčicu za neke savjete, na šta je Miki odmah burno odreagovao, a Lepi Mića se dodatno umiješao u cijeli rusvaj u Bijeloj kući.

Ovim povodom se na svom Instagram profilu oglasio Dejan Dragojević, pobjednik “Zadruge 5” i Aleksandrin momak, koji je uz fotografiju sa Nikolićevom sa zajedničkog puta u Egipat i emotivnom porukom poslao podršku svojoj ljepšoj polovini.

– IzdržI!! Ti si moje drvo u pustinji! Koliko god da su uslovi nemogući i da je tlo neplodno, uspijeva. Koliko god sunce pržilo i palilo sve pred sobom, uspijeva. Nema kiše (hrane) ali uspijeva. Samo je tamo ali uspijeva…Počelo je da se suši zbog svega toga što nema, ali uspijeva. Vjetrovi duvaju, nije im bitno što je drvo počelo od svega toga da se suši i što je nemoćno, jer nema lišća da malo zaštiti. I tvoje zemljište je neplodno, ali si i dalje jaka, boriš se, to koliko će biti faktora da naruše tvoju promjenu, da ti pokvare život i želju za boljim sutra neka te ne dotiče, jer njihovo sutra je odavno jučer, što žele sa svih strana da te sprže i opeku riječima, jer vide da spolja možda nisi jaka. Koliko god ti možda zafali hrana da bi imala sange ti u nečemu nemogućem nađeš sve to I opet ustaneš – počeo je on i dodao:

– Iako si sama tamo I dalje stojiš čvrsto na nogama I pokazuješ kako se opstaje u pustinji gdje su ljudi I nepogode I lisice pustinjske. Polako pokušavaju da te slome, osuše, baš kao ovo drvo, međutim, ne znaju da se drvo već naviklo na sve okolnosti. Duvaju vjetrovi praznih riječi I istrošenih ljudi vide da si krhka ali ne mare, odlučili su da te slome zato izdržI glavu gore…Ono što su zaboravili kod drveta da je bitan korijen jer ga ne vide a uslovi gde je pokazuju da je koren najjačI…Ne pokazuj suzu to je tvoj koren,ne daj da te slome! Sve prolazi i ljudi kao i godišnja doba, a ti ćeš ostati, to su samo turisti u tvom životu, kao mi kraj drveta u Egiptu…Neka se sve menja, ti nemoj…Pusti da se slikaju I da imaju kadar sa jako čudnom pojavom “Drvo u pustinji” I jakom ženom u rijalitiju…Nema razlike,borba za život je jasna..Ti se boriš sa svim ovim, samo što tebe lome ljudi koji nemaju volju za opstankom ni osećajem prema drugim ljudima…Volim te tvoj dabar – napisao je Dejan na svom Instagram profilu. prneosi “Novi“.

