BRENA U VELIKOM STRAHU: MISLI DA SE BOLEST VRATILA

Naime, muzička zvijezda već punih sedamnaest godina ima problem sa trombozom, ali uspijeva da je drži pod kontorlom.

Međutim, uslijed napornih koncerata i putovanja, postoji mogućnost da se bolest vrati i ozbiljno naruši zdravlje. Kako prenosi list “Paparazzo” Brena je u velikom strahu jer misli da se bolest vratila, a to je prvo rekla Bobi.

Boba se mnogo uznemirio kad mu je Brena rekla da sumnja da se tromboza vratila. Odmah je pozvao doktora koji je operisao i zakazao novi pregled. Breni je rekao da ne smije da čeka ni dana i da što prije mora na kontrolu jer ne bi podnio da je izgubi – priča izvor blizak porodici i dodaje.

Svjestan je on da je tromboza ozbiljna bolest i da je do sada uspijevala da je drži pod kontrolom, ali je to podmukla bolest. U sekundi može da se napravi novi tromb i da izazove haos. I sin Viktor se mnogo uplašio za nju. prenosi hayat

