DEJANOVA ŠIFROVANA PORUKA NAPRAVILA OPŠTU POMETNJU: Aleks i ne sluti šta je čeka

Jovana Tomić Matora osamila se na kauču sa Sanjom Grujić i Miljanom Vračevićem, te su počeli priču o Bilalu Brajloviću i cjelokupnoj situaciji oko njega i pokazači da ih Dejanova poruka kopka.

– Mnogo stvari me zanima. Ona Igra istine je živ ku**c…Druga stvar, brate, pola stvari u cijeloj toj situaciji Milica, Aleks, Bilal, pa sad i Marko, ništa mi tu nije jasno. Htjela sam da postavim Aleks pitanje: “Kako komentarišeš klip u kom Milica plače”. Kad su oni bili drugari? Bilal odavde gleda sve vrijeme u sto. Maja se pecka sa Markovićem. On je vidi, da ona prilazi na reklamama meni i Marku. Bilal vidi sve to i ne reaguje. Nešto postoji – rekla je Matora.

– Ja sam ti rekao šta postoji – rekao je Miljan.

– To ćemo da vidimo kad se Milica i Aleks posvađaju – rekla je Matora.

– To moramo što pre da napravimo…Što li je rekao Dejan Aleks, da je bio kod roditelja nekog od zadrugara, učesnika iz Sarajeva? Kod koga li je bio? Bilal? – rekla je Sanja. prenosi “Novi“.

– Kod koga je mogao da ide Sanja – pitala je Matora.

– Onaj Dino je Bosanac, ali nije iz Sarajeva – rekao je Miljan.

– Oni ni ne pričaju više…Zaboravi šta sam rekla – rekla je Sanja.

– Mislim da je Bilal rekao da ga je Dino ispljuvao…Maja će sad namjerno da tjera ku**c Silvani da ne može da prođe do ovoga – rekao je Miljan.

