ŠOK KOMENTAR SAŠE POPOVIĆA! EVO ŠTA JE REKAO O PRELASKU ZVEZDA GRANDA NA PINK: “Željko Mitrović treba znati da..”

Potpisivanje ugovora je snimljeno od samog dolaska predstavnika “Grand produkcije” sa članovima žirija, kao i Željka Mitrovića. A nakon toga svoj komentar o ovome dao i Saša Popović čije se mišljanje o povratku popularnog muzičkog takmičenja na ružičastu televiziju čekalo:

– Sve to što Željko priča je lijepo, ali “Zvezde Granda” su “Zvezde Granda”. Zna on kako je to bilo kad smo počinjali 2004. godine. Dobro, evo prošlo je osam godina od kada smo otišli s Pinka, a 2013. godine je i Ronaldo prešao u Real, a sada se vratio u Mančester Siti, tako i mi te godine smo otišli prirodno sa Pinka i sada se vraćamo, ali ne prirodno nego na obostrano zadovoljstvo- izjavio je Popović. prneosi “Novi“.

