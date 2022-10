ZADRUGARKA IZJAVILA LJUBAV UROŠU ĆERTIĆU – HIT SCENA: Obrukao je kao niko, HLADAN TUŠ U RIJALITIJU

– Prvo želim da ti se izvinim, jer nisam znala kako ćeš da reaguješ oko nekih stvari. Pazi, bila je neka priča u studiju, pitali su me da izaberem nekog od adrugara, ko bi to bio? Ja sam rekla da si to ti, a nisam te znala. Ti si reklao da tebe ne zanima nikakav muško-ženski onods. Ja znam da te ljudi ne gotive, zbog tvoj stava i da su mi svašta napričali – rekla je Ina. prenosi novi

– Za mene? – upitao je Uroš.

– Da, ali sam se ja uverila da si dobra osoba, toliko si se dobro poneo prema meni, da me je to jako oduševilo – rekla je Ina.

– Oni su to izvukli iz mene, sada neka me gledaju svaki dan. Mene zanimaju žene, ali sam zauzet, imam nekoga do koga mi je stalo – rekao je Uroš.

– Je l’ mogu upaljač? – upitala je Ina.

– Da, imam i cigaru za tebe, ali nije strašno ako ti se sviđam, mlada si. Strašno bi bilo da ti se kip sviđa, a ne ja – rekao je Uroš.

– Ti si meni poklonio parfem, ja sam to protumačila pogrešno. Meni je bilo drago tada, ali si mi se svideo, zato mi je tako delovalo – rekla je Ina.

– To je znak naše ljubavi, za*ebavam se. Tebi je bilo drago jer sam ti pružio pažnju na taj način – rekao je Uroš.

– Gledaj, ti si se meni dopao, još dok sam te gledala, onda sam ušla i svideo si mi se i karakterno, prihvatila sam sve što si rekao. Ti se meni dopadaš, ne mora da znači da ja moram tebi. Mene je ceo dan mučilo to što si ti meni dao parfem, razbijala sam glavu. Ja kad nešto ne znam, na du*e bih progovorila – rekla je Ina.

– Sa kim si pričala o tome? – upitao je Uroš.

– Nemoj da me mrziš, ali to je bila Jelena, ti si spavao, ja sam pričala sa njom. Ja znam da te ona mrzi – rekla je Ina.

– Ona je tajno zaljubljena u mene, to je njen ljubavni zov, koji ima prema meni – rekao je Uroš.

– Sve što sam rekla tebi, rekla sam i njoj. Da si mi se dopao, da me je jako sve sa parfemom zbunilo. Ona mi je rekla da se tebi raspoloženje menja često, da si mi dao parfem da bi me ponizio. Rekla mi je da si ga možda od nekoga uzeo, pa dao meni. Meni nije bilo do toga da li si nekome uzeo, nego zašto si mi ga dao, da li sam ti možda simpatična, to me je brinulo – rekla je Ina.

– To je bio lep gest od mene, ona je malo ljubomorna, pa pokušava da me napljuje. Ne zameram ti, nikome ništa ne zameram, pa neću ni tebi – kazao je Uroš.

– Dok sam šetala imanjem, prolazila je Dijana, njoj sam takođe rekla šta mislim o tebi, ona je rekla da pokušam nešto sa tobom. Delovalo mi je da joj je drago, smeškala se, a onda sam saznala da se i ti njoj dopadaš, sve što sam rekla tebi, rekla sam i njoj. Samo sam želela da ti kažem da si mi drag i da ne želim da te izgubim kao osobu – rekla je Ina.

– Našla si njih dve baš, Dijana me gleda sve vreme, Jelena je zaljubljena u – mene. Cenim te jer si mlada, a iskrena. Moj stav je da budem takav isto prema ljudimna. Možda nisam uzor, ali sam neko ko želi da nekome bude primer bar po sportu i stavovima, lojalnosti. Dijana me gleda sve vreme, ali ne prelazi granicu, nije mi nikadfa rekla nešto. Ja sam naveo Maju Kovačević, da je onazaljubljena u mene, Dijana se ljubila tokom žurke sa Petrućijem, pa je plakala, rekla je Zorici da je zbog mene, jer joj se sviđa. To što si ti uradila ja poštujem. Dijana je u mene zaljubljena dvadesetak dana. Ovde svi varaju devojke i žene, a to je za mene izdaja, jer ja imam nekog, zauzet sam u glavi. Ti si ispala zrelija od Maje Kovačević, koja je želela da prfeđew granicu, nakon 15 sati, kojih je provela ovde – rekao je Uroš i nastavio:

– Sve je počelo iz šale, prijateljski, Maja i ja smo govorili o prijateljima koje znamo oboje, a onda je spomenula da želi da bude omiljena, sutradan mi je zamerila jer joj nisam kafu skuvao. Zašto ja da kuvam ženi od toliko godina kafu? Normalno da sam za omiljenu izabrao Zoricu, jer osoba koja mi znači, ponekad gleda sve ovo. Za mene je flert prevara, da je Adriana Lima, to ne prolazI kod mene – rekao je Uroš.

