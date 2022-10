MAJA SAZNALA ŠTA JE BILAL MISLIO S NJOM: Odmah izbio haos, ori se studio

Maja Marinković i Bilal Brajlović su naredni gosti u Amneziji. Njima se pridružila Anita Stanojlović.

Ja moram da kažem da je on mene zvao kada je video da nema kamera. Ja sam to rekla vama i vi ste rekli da se igram i dalje – rekla je Anita.

Ja kad hoću, ja sa njom mogu. Otišao sam do garaže i bježao sam od nje jer me je ona jurila, ona je mene u jednom momentu poljubila na blic. Posle sukoba sa Anom sam radio svašta – rekao je Bilal.

To je laž – rekla je Anita.

Ti misliš da mi možemo Ani da napunimo glavu? Igraš sa jednom, sa drugom se ljubiš, sa trećom flertuješ – upitao je Ša.

Imate pravo ali ja nikome ništa loše nisam uradio – rekao je Bilal.

On je popio previše i ne sjeća se uopšte – rekla je Maja.

Da li ti je Ana bila zabava ili ? – upitao je Ša.

To je trajalo dva dana , meni je Zorica rekla da je ona gledala Marka ,a meni su prebacivali svašta, a ja to ne dozvoljavam. Meni je Zorica rekla a ja sam to vidio – rekao je Bilal.

Zašto si ti sinoć pitao poslije svega sa svima, pitao Anu da li ste zajedno – upitao je Miljan.

Nisam htio da ispadne glupa – rekoa je Bilal.

On je došao kod mene i rekao mi je za Marka, da mu je rekla Zorica, on mi je rekao da on to nije video. Ja sam stvari o njemu provjeravala kod njega. Milica je potvrdila da ga ja nisam gledala, a ona je slagao – rekla je Ana.

Od koje osobe si dobio pivo kada si mene ispolivao i da ti je rekla bravo – upitao je Miljan.

Dobio sam od Milice nakon polivanja -rekao je Bilala.

Milice spremi se sada ću da ti je*em matre – rekla je Maja.

Ispada da sam se ja igrao sa nečijim emocijama. – dodao je Bilal.

U tom momnetu je Milica stigla u emisiju:

Što se tiče piva Miljane, sa mnom si prijatelj i to bezobrazno radiš. Od mene si dobio pivo jer je bilo obećano. Ja nisam njega častila jer je polio Maju. Dala sam mu pivo jer je bio dogovor zbog prodavnice. – rekla je Milica.

Znači nisi mu dala pivo da polije Maju – upitao je Miljan.

Nisam ja sam mu branila da je poliva – rekla je Milica.

Ana i Mića su stigli u emisiju:

Ti si rekao Ani Spasojević da ćeš politi Maju pivom – rekao je Mića.

Rekao mi je da će to uraditi – rekla je Ana.

Ja sam žena problem – rekla je Maja.

Svako će ovdje dobiti zasluženo, ja nisam imala lošu namjeru, ali ako se pokrene tema večeras biće pakleno – najavila je Maja. prenosi “Novi“.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari