NE BI MI BILO ŽAO I DA SAM GA UBIO: Prva izjava Kristijana Golubovića nakon napuštanja Zadruge

Zbog fizičkog napada na kaskadera Uroša Certića žestoki momak je diskvalifikovan u nedjelju ujutru, nakon čega je i uhapšen u Šimanovcima i priveden na informativni razgovor.

Dan nakon što se vratio kući i svojoj trudnoj vjerenici Kristini Spalević, Golubović se oglasio i podijelio prve utiske nakon napuštanja imaginarijuma.

-Dobro sam. Sa ženom sam, šetamo i idemo u nabavku – počinje sada već bivši zadrugar, i dodaje: Normalno je sve i osjećam se kao da se ništa nije dogodilo.

Golubović je svjestan situacije prokomentarisao svoje ponašanje prema Certiću, naglasio da je na prvom mjestu kao čovjek bio isprovociran, ali i priznao da se ne bi kajao čak i da ga je ubio.

-Uroš je jedno g*vno koje vrijeme maltretira ljude oko sebe. On je vrsni sadista koji je ubačen u Zadrugu. Vrijeđao je ljude, polivao ih vodom i vrelim čajem, bacao im hranu, veš i garderobu u đubre, a nekima je i krao izuzetno vrijedne stvari. Pa on je čovjeku iz tjemena i iz mesa iščupao pramen kose, šta više da kažem? Nisam mogao da gledam i zato sam onako reagovao, a ne bi mi bilo žao i da sam ga ubio. Robijao bih, ali bi mi u posjetu dolazili roditelji onih ljudi koje je mučio – bez dlake na jeziku i fatalistički je Golubović opisao dane iza sebe i svoja osjećanja prema kaskaderu za Rijaliti plus.

Sve Kristijan je rekao i da je razgovor u policiji prošao u mirnom tonu i otkrio zašto je bio privođen.

-Na informativni razgovor sam išao u svojstvu građanina. Pitali su me da li sam tukao Ćertića, a ja sam rekao da sam pomagao obezbjeđenju da spriječi nasilnika da vrši nasilje. To je bilo sve, a Uroš ako smatra da sam ga tukao, neka podnese privatnu tužbu protiv mene, pa ćemo vidjeti jesam li ili nisam – završio je on. prneosi “Avaz“.

Facebook komentari