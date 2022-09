Krstinja sada ima 90 kilograma manje i novog dečka, ovako on izgleda

Pjevačica Krstinja Todorović koja je karijeru počela u takmičenju Zvezde Granda, razvela se prošle godine poslije četiri godine braka, nedugo nakon što je išla na operacije kojima je dovela svoju liniju do savršenstva.

Sada je u vezi sa muškarcem iz Podgorice o kojem je nedavno pričala u jednoj emisiji:

-To nije čovjek iz javnog života. On je iz Podgorice, a godina ima dovoljno da me isprati i da se nosi sa mnom. Što se tiče toga čime se bavi, pa čime može da se bavi Krstinjin partner? To mora da bude pjevanje ili hrana. U ovom slučaju je sladoled u pitanju. Priča relativno od skoro traje, a inače se već jako dugo znamo. Bit će nekad zanimljivo da se ispriča, ali sada stvarno nije pravo vrijeme. Ljubavi stvarno ima i obostrana je što je najbitnije. piše “Express“.

Facebook komentari