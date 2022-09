KRISTIJAN PLJUVAO NA UROŠA NA RADIJU, ĆERTIĆ ODMAH USKOČIO: Pogledajte prvo suočavanje poslije jučerašnje tuče

Ja neću da budem partibrejker. Dečko nije u fajtu, pusti ga da pjeva, pa da se konstruktivno smijemo. Uroš je gost ovdje, šta će da kažu: “Maltretirao si onog pjevača, šta ti bi?” – rekao je Kristijan.

Bio si na pola metra na mene i od njega, da li sam ga povukao za kosu – pitao je Uroš.

Nisam vidio – rekao je Kristijan.

Kako bi ti reagovao da ti Jelena prognozira životni vijek bebe od dvije godine – pitao je Uroš.

Veoma burno, polio bih je i ja – rekao je Kristijan.

Da li je muški što je mene “auto” udario sa leđa i pao sam? – pitao je Uroš.

Što sa leđa? Šta, odbranio bi se? Rekao sam ti sto puta, opomenuo sam te – rekao je Kristijan.

Šta je bilo sa Marijom i Miljanom – pitao je Uroš.

Polio sam je jogurtom, ali ne 18 puta…Za šou sve, si**e, polivanja – rekao je Kristijan.

Tom prilikom, u radio je upala i Jelena Golubović.

On je meni rekao da neću imati produžetak loze, na šta sam ja to rekla. On je meni rekao sto puta: “J** ti mrtvu baku”. Rekla sam mu da vodi računa o sebi, jer se grijesi… – upala je Jelena.

Jelena prošla si mnogo gore stvari. Ja sam ti dva lavora polio na glavu. Treći put kad si me isprovocirala, ja sam se diskvalifikovao – rekao je Kristijan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije. prneosi “Novi“.

