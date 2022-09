PITALI SU CHARLESA DA LI VOLI DIANU, NJEGOV ODGOVOR OSTAVIO JE SVE U ČUDU: Ovakvo poniženje se ne pamti

Jedan momenat u četvrtoj sezoni posebno je zaintrigirao sve.

U emisiji to ide ovako: novinar kaže sretnom paru: “Oboje izgledate jako zaljubljeno”, na šta Dajana odgovara: “O, da. Apsolutno.” Charles, međutim, odgovara: “Šta god ‘zaljubljen’ znači.” Nastaje neugodna tišina.

Da li je Charles zaista to u stvarnosti i rekao?

Princ od Velsa je upravo taj komentar dao u svom intervjuu iz stvarnog života sa ledi Dajanom 1981. godine, iako je razgovor tekao drugačije. Na pitanje da li su zaljubljeni, Dajana je rekla: “Naravno”, a Charles je rekao: “Šta god ‘zaljubljeni’ značilo.” Diana se nasmijala, dok je Charles dodao da je fraza “zaljubljena” otvorena za “vašu vlastitu interpretaciju”.

Kada je novinar rekaoda par izgleda kao “dvoje veoma srećnih ljudi”, Charles je rekao da, a Dajana je odgovorila: “Kao što vidite”.

Iako se princeza tada nasmijala na odgovor svog verenika, kasnije je u jednom intervjuu otkrila da ju je Charlesov odgovor “traumatizirao”.

“Charles se okrenuo i rekao: ‘Šta god da ljubav znači’, i to me je potpuno začudilo”, rekla je ona na ličnom snimku sa svojim glasovnim trenerom, koji je uključen u dokumentarni film Diana: In Her Own Words iz 2017.

“Pomislila sam, ‘Kakvo čudno pitanje – uh, odgovor’. Bože, apsolutno me traumatizirao”, dodala je princeza. prneosi “Novi“.

