ANITA NE PRESTAJE DA PLAČE – EVO ŠTA SE DESILO: Svi se okupili da je tješe

Anita Stanojlović je razgovarala sa Mikijem Đuričićem i Zoricom Marković o njenom odnosu sa Markom Markovićem. Naime, posle sinoćnje igre isitne Lepog Miće, Marko je riješio da ne razgovara sa Antom više jer je saznao da se nabacivala Lil Bronksu. Anita je sve vrijeme bila u suzama zbog toga:

On svima priča kako sam ja htjela njega da poljubi, ali to nije istina. On je mene molio da ga poljubi, ja sam mu rekla da mi se sviđa neko drugi – rekla je Anita.

A on kako nije htio tebe da poljubi, takvu ribu, a smuvao se sa onom što je veća od njega – dodao je Miki.

Onda je ustala noćas neka djevojka i rekla da ja pravim priču sa njim – dodala je Anita.

I da je tako, šta njih to briga. One kao duše da ga spasu od tebe zle – rekao je MIki. prenosi “Novi“.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

