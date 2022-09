POČELA JE ZADRUGA 6: U rijaliti PRVA ušla Maja Marinković, EVO ŠTA JE ODMAH NAJAVILA

U rijaliti je prva ušla Maja Marinković, dobro poznata rijaliti učesnica.

“Iskreno, ja sam dobro. Drugo ime mi je haos. Ovaj put ulazim spremna, vidjećemo. Napunila sam baterije, srećna sam, slobodna, mislim da će ovo biti zanimljiv rijaliti. Bolje da sam luda, nego da sam jadna, volim žene lavice. Biću svoja, ili imaš iks faktor ili nemaš, a ja ga posjedujem. Čelo mi je od čelika”, rekla je Maja na početku.

“Svako je nekad Maja Marinković. Niko mi nije zapao za oko, skoro sam izašla iz turbulentne veze, ja kad se nekom dogodim, staje svijet, nisam spremna za novu ljubav… Ljudi moraju u “Zadruzi” da se istaknu, ne bih se bavila time ko me voli, ko ne. Možda neko ima problem sa mnom. Jao, Taki… pozdrav za njega, rekao mi je da budem svoja i jaka, imam njegovu podršku kao i uvijek. Nikada neću izgubiti njegovu podršku, on mi je sve na svijetu, uvijek je bio u pravu, on mene javno brani a kući mi kaže svašta”, dodala je Marinkovićeva. prneosi “Novi“.

