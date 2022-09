SRPSKA PJEVAČICA PRIZNALA MILIONIMA DA SE BAVI PROSTITUCIJOM: Otkrila da su joj ovi fudbaleri klijenti

Pevačica Elektra Elit privlači pažnju javnosti gde god da se pojavi. Nedavno je na snimanju svog novog spota progovorila o prostituciji kojom se i dalje bavi u Švajcarskoj.

Javno si rekla da se baviš prostitucijom. Da li si povećala cenu svojih usluga ili si možda spustila jer je kriza u svetu?

– U Švajcarskoj je otišlo u plus. To je zemlja koja ima pare i uvek će ih imati. Kakvo bre spuštanje cene? Ako bih morala da spustim cenu, prestala bih da se bavim prostitucijom.

Ima li naših fudbalera među tvojim klijentima?

– Bili su neki hrvatski i strani fudbaleri. Odavde su mi pisali, ali ja ovde ne radim. Ako dođu u Cirih, dobrodošli su. Uzela bih im sve što imaju.(smeh). Za kaznu.

Jesu li neki klijenti tražili da imate odnose uz tvoje pesme?

– Jesu. Dečko iz Češke, fudbaler je, oženjen. On svaki put kada dođe traži pesmu “Mafijaš” i ja moram da je pojačam na maksimum. Zbog njega sam morala da kupim velike zvučnike i onda taka, raka, taka, raka. To je jedna od boljih akcija i to se dodatno plaća. Odlično radi posao i plus je moj fan. Gde će bolje? – kaže pevačica koja očigledno nema dlaka na jeziku.

