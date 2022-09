OGLASIO SE KARIĆ O PREVARI – ŠOK PREPISKA OSVANULA NA INSTAGRAMU: Stefan objavio sve!

Stefan Karić nedavno je prilikom gostovanja u emisiji “Zadruga narod pita” otkrio da su on i misica Jovana Ljubisavljević odlučili da stave tačku na svoju vezu. Tada je istakao da ga je ona “smarala i ugušila”, a potom i priznao da mu je našla i poruke sa drugom djevojkom.

Ipak, sada je u potpunosti šokirao sve kada je na svom Instagram storiju podijelio prepisku o kojoj se naširoko priča. On je objavio video sa glaovnim porukama koji je objavila jedna stranica, a mnogi su pomislili da je to uradio jer se u njima navodno i pronašao.

“Joj, on je mene varao. A ja njega isto. Al’ ja sam plakala. Ja sam njega varala i plakala, zato što ja njega volim, al’ sam ga opet varala. On mene nikad nije volio”, čulo se u porukama, pa je Stefan odmah pokrenuo priče da su Jovana Ljubisavljević, sa kojom je nedavno raskinuo, i on varali jedno drugo u vezi. prenosi novi

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari