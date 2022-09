Madonna iznenadila iskrenošću: Se*s me jedino drži na životu, to je moja opsesija

Na pitanje za čime žali pjevačica je odgovorila da žali što je bila u braku.

“Žalim što sam se udala, oba puta”, rekla je Madonna koja je bila u braku s holivudskim glumcem Seanom Pennom i s britanskim redateljem Guyem Ritchiejem.

Tokom intervjua otkrila je i da joj je trenutno najdraža opsesija seks te da je on drži na životu, a priznala je da bi, kada ne bi bila pjevačica, bila učiteljica.

“Ako ste znatiželjna osoba i obraćate pažnju na život, nikada nećete prestati biti inspirirani – odgovorila je Madonna na pitanje kako nastavlja pronalaziti inspiraciju u svijetu koji se toliko promijenio od početka njezine karijere.

Izjavila je i da bi voljela surađivati ​s američkim reperom Kendrickom Lamarom te da bi voljela ponoviti suradnju s Britney Spears, 19 godina nakon izdavanja njihova hita Me Against The Music. prneosi “Klix“.

Facebook komentari