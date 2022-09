TEST POKAZAO TRUDNOĆU: Viki sada stala pred kamere i otkrila kako je Marko reagovao! A ONDA JE URADILA ANALIZE I SAZNALA DA…

Viki je u rijalitiju doživjela i svojevrsnu traumu, kada je samo nekoliko nedelja pred kraj saznala da je u drugom stanju, ali Marko nije želio da ona rodi dijete, nakon čega je Viki donijela odluku o prekidu trudnoće.

Samo dva mjeseca nakon, Viki objavljuje da je ponovo trudna, sa Osmakčićem! Mnogi su ostali u šoku, dok su pojedinci smatrali da je u pitanju marketinški trik budući da šesta sezona Zadruge počinje za devet dana, piše Srbija Danas.

Viki je sada pred kamerama portala Srbija Danas otkrila kako je Marko reagovao na vijesti:

– Da, mislila sam da sam trudna, test je pokazao da postoji trudnoća. Međutim, kada sam uradila analize ispostavilo se da nisam, tako da je to to! Marko je reagovao super, mnogo bolje nego prvi put u rijalitiju, smireno me je pitao “Pa dobro, šta bismo mogli sad da uradimo?”. Drago mi je zbog toga, srećna sam. Ali eto, nemamo šta da rješavamo, svakako nije trenutak – priznala je Viki za “Srbiju Danas”. prenosi Novi

Facebook komentari