MUK U STUDIJU! Ana Spasojević OTKRILA da je Huso ZVAO: Evo šta je rekla o DALILI (VIDEO)

Darko je pročitao još komentara sa društvene mreže Tviter, piše Pink.rs.

-A na, kad si izašla, hvalila si Dalilu i čula se sa Husom, a o Dejanu nisi imala lijepo da kažeš. Odakle sada ta kontra

– Ne znam koji si ti rijaliti gledao ili emisiju, nisam nikada loše pričala o Dejanu. Rekla sam da ne vjerujem da će se pomiriti, ne mogu da tvrdim da neće, jer se već desilo. Nisam je hvalila po izlasku. Jesam bila ta koja je pomogla Husu da se pošalju Dejanu i Dalili hrana za Bajram, on me je zvao. Kada sam izašla i stavila Anđela za vođu, ona je odmah otišla da pljuje mene kod njega. Kada sam imala problem sa momkom, on mi je pomagao, a ja sam bila u Švajcarskoj, tako da nije mogao nikakav puls da opipa- rekla je Spasojevićeva.

Šta misli, da li Dalila može stvarno nekoga da voli – glasilo je pitanje za Đedovića.

Može sigurno. Ja sam se i dopisivao sa njom. Ne znam da li je ovo njen dečko, šta radi, ne znam. Poslije svega i onolike ljubavi prema Filipu, nekako mi se prebrzo dešava. Ostaviš muža i odjednom ništa. Da vidimo i tog Gringa više, pa nek padne cijeli svijet – rekao je Marko.

Da li ste se ti i Dalila potukle – glasilo je pitanje za Anu.

Jesmo. Nismo se tukle zbog Mladena. Oni su se međusobno tukli katastrofalno. Kada smo tamo spavali, pričali smo preko kreveta. Ona je tu skočila sa kreveta – rekla je Ana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Facebook komentari