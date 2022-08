FILIP CAR SMUVAO SRPSKU PJEVAČICU – VODI JE U CRIKVENICU: Svi je dobro znate – iznenadit ćete se kad vidite

Kako prenose mediji, dok je Filip uživao sa Dušicom, Dalila nije sedela skrštenih ruku, već se potrudila da mu pokvari večer!

Filip je došao u jedan beogradski restoran s nekom muškom ekipom, a nakon pola sata pojavila se i Dušica sa jednim drugom. Sjedili su preko puta jedno drugog, ali Car nije skidao pogled sa nje. Nazdravljali su, smejali se, a onda u jednom momentu Filip je prešao kod Dušice i sjeo pored nje. Primoketio sam da je, dok joj je nešto šaputao, spustio ruku na koljeno. Da li ih je malo više al*ohol uhvatio – ne znam, ali su bili sve prisniji i to su svi prisutni primijetili. Očigledno je da je Filip bio baš duhovit jer se Dušica samo smijala i to glasno, a on se trudio i da bude džentlmen pa je vodio računa ima li piće, palio joj cigaretu, ma niko ne bi rekao da je to onaj dečko iz “Zadruge” što se tukao sa djevojkama – priča izvor.

On je čak Dušicu pozvao da dođe kod njega u Crikvenicu na ljetovanje. Nakon tri sata provedenih u tom restoranu, pojavile su se Daliline dvije drugarice. Izgledalo je kao da tu nisu slučajno, a Car kada ih je vidio nije mu bilo baš svejedno, možda je mislio da će se pojaviti i Dalila. Odmah je ustao od Dušice i sjeo preko puta nje, počeo je da se znoji, ma totalno se pogubio i promijenio ponašanje! Pitali su ga za stolom šta se dešava, čak je i Dušica insistirala da joj kaže šta mu se dogodilo i da li je dobro, a on joj je rekao da bi bilo najbolje da krenu. To su nakon desetak minuta i učinili, napustili su restoran, a on je sjeo kod Dušice u kola. Gdje su poslije završili nemam pojma, možda i kod nje u stanu – rekao je izvor. prenosi Novi

