DRŽAO MALOLJETNU DJEVOJKU ZATVORENU: Filip priznao zašto mu je bio zabranjen ulazak u Hrvatsku!

Filip Car, najkontroverziji učesnik “Zadruge 5” neprestano je u javnosti bio označen kao neko ko je u sukobu sa zakonom, a mediji su brujali o zabrani zbog koje nije mogao da se vrati u rodnu Hrvatsku. Car je u par navrata ispričao neke verzije događaja zbog kojih mu je bilo zabranjeno da se vrati kući u Crkvenicu, a sada je otkrio pravi razlog

Kako Car otkriva, na početku razgovora revoltiran je zbog novinskih natpisa da ga juri albanska mafija, da je dužan novac, kao i da je si*ovatelj. On sada otkriva da iza sebe ima samo jedan sudski proces koji se završio kada je djevojka koja je umiješana u sve, dala izjavu pred tužilaštvom:

– Od jutros mi je pritisak na hiljadu, čitam sve i svašta i vi me zovete. Evo upravo čitam da me juri albanska mafija. Ovo nije normalno! A ja se spremam za Crikvenicu, idem sutra, samo sam još danas tu – počeo je Filip nervozno, a onda je otkrio kako se okončao proces u Hrvatskoj zbog kog mu je bio zabranjen ulazak i za šta je tačko bio optužen:

– Pisali su svašta, da sam si*ovatelj. To nije istina, ja sam imao policijsku prijavu koja je drugačije izrečena, smiješna je u poređenju s onim što se pisalo. U policijskoj prijavi je pisalo da sam s maljoletnicom i djevojka je napravila ljubomornu scenu, tada sam imao 23 godine, a ona 17, ali mi smo već bili raskinuli. Ona me prijavila da sam je zatvarao, a samo jer sam našao drugu djevojku zbog koje je ova bila ljubomorna – u jednom dahu priznao je Filip i dodao:

Ta devojka je tokom mog učešća u rijalitiju sama došla i ispričala istinu.

– Oko toga se digla bura kao da sam si*ovatelj. Ta djevojka je tokom mog učešća u rijalitiju sama došla i ispričala istinu. Ona je odgovarala za to za šta me je optužila, a samo je htjela da me rastavi od nove djevojke – objasnio je Filip.

O tome da nema sreće sa ženama potvrđuje i odnos sa Dalilom Dragojević s kojom je bio u vezi 10 mjeseci tokom trajanja “Zadruge 5″. O ovoj vezi koju su okončali, Filip nema ništa lijepo da kaže:

– Slobodno napiši da sam rekao:”Pose*em se na vezu Dalile i mene”! Ne viđam se sa Dalilom, ne čujem i ne dopisujem, jer ja sve radim javno. Da se dopisujem sa njom, bio bih sa njom i u vezi- izričit je Car kog smo pitali i da li ima novu djevojku, a on je okrenuo na šalu:

U subotu se ženim u Novom Sadu.

– Imam, u subotu se ženim u Novom Sadu. Mjesec dana smo u vezi, Rumunka je, a kum je Zola- izjavio je Filip koji je, po svemu sudeći, prošao sito i rešeto sa ženama pa se nervira i što je u cijeloj priči ispao najveći negativac:

– Ja bih volio da je sve neko režirao, i sad bih volio da mi neko da neku dobru ulogu pošto sam sve vrijeme glavni negativac- razočaran je Car koji sada ima malo planova, a onaj najsigurniji je da se ponovo vraća u Crkvenicu:

– Idem kući, u Crikvenicu, to je plan. Nisam zaradio ne znam kakve pare u “Zadruzi”, ali možda će biti dovoljno da započnem neki posao. Nisam razočaran zbog plasmana u “Zadruzi” koliko sam razočaran kako me ljudi doživljavaju. To je strašno- kaže Car kog smo pitali da li hoće da kaže da nije dobro predstavljen u rijalitiju i da postoji nešto što nismo vidjeli:

– Ma ne, tamo ne može ništa da se sakrije. To je to, sve se vidjelo kako jeste- kaže Filip kog smo pitali i da li su Stefan Karić i Marijana Zonjić uspjeli da imaju vezu u rijalitiju koju su sakrili:

– Te priče da su Stefan Karić i Marijana Zonjić imali nešto, ja da vam kažem, to nema šanse. Ako su uspjeli da urade nešto, a da se ne vidi, svaka im čast. Vi tamo i kada pronađete neki štek, režija to otkrije odmah i to vam zatvore. To vam tvrdim. Ima jedan dio kod garaže gdje možete malo nešto sakriti, ali čim se kamera okrene, sve se vidi- objasnio je Filip. prneosi “Novi“.

Facebook komentari