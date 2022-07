“REKAO JE DA ME ČEKA NAPOLJU!” Dalila otkrila ŠOK DETALJE sa žurke – Ovo kamera NIJE UHVATILA (VIDEO)

Dalila Dragojević je otkila da je Bora Santana hteo i nju da poljubi. Viktorija Mitrović je ostala u šoku kada je to čula.

– Šta je on sinoć pričao sve, Bože sačuvaj. Jesi li čula šta je on meni rekao? – upitala je Dalila.

– Šta ti je rekao? – upitala je Viki.

– Hteo je da me poljubi. Ja kažem: Daj mi to piće, on mi kaže: Može, ali prvo poljubac u usta. Ja mu kažem da od*ebe sa tom pričom! Bora… Rekao mi je da me čeka napolju – rekla je Dalila.

– On je meni nekog spomenuo – dodala je Viki.

Detaljnije u nasatvku teksta.

Facebook komentari