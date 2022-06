“JA SAM TO GLEDALA SVOJIM OČIMA!” – Jovana progovorila o Karićevoj NAVODNOJ PREVARI: Osjetila sam na SVOJOJ KOŽI…!

Vijest o kojoj već nedjeljama unazad bruji region, jeste navodna preljuba Stefana Karića.

Naime, na spornom snimku koji je isplivao, jasno se vidjelo da su on i Marijana Zonjić proveli izvjesno vrijeme u ekonomskom dvorištu, dalje od očiju bilo koga od zadrugara.

Takođe, fanovi su pronašli dosta povezanosti između ova dva zadrugara i nakon tog spornog snimka, koje ne prestaju da dijele na društvenim mrežama. Ovim povodom za Pink.rs se oglasila i Jovana Ljubisavljević, koja je bila vidno utučena i nije željela to da komentariše.

Kada su joj se razbistrile misli i sve se sleglo, Jovana je gostovala u emisiji “REDaljka” na RED televiziji, te se tom prilikom osvrnula na aktuelnu situaciju. Jedan od gledalaca upitao je Jovanu šta misli o Stefanovom pijanstvu i odnosu sa Marijanom Zonjić, odnosno njihovom odlasku u ekonomsko dvorište.

– Jeste turbulentan period bio i za ljude koji gledaju i javljaju se u emisiju i svi su bili u čudu. A možete da zamislite kako je bilo meni koja sam negdje upletena u priču. Stvarno sam dobro, nemam razloga da ne budem. Jedini intervju koji sam dala jeste da sam ja to gledala uživo i da nemam komentar zato što bih mojim jednim izlaganjem dobila 1001 pitanje i samo bih produbljivala tu temu. Ja sam bila dio svega toga, to ljudi zaboravljaju. Zaboravljaju da sam na svojoj koži osjetila neke hipoteze i neke stvari koje nisam mogla da objasnim mjesecima. Naravno, to me je naučilo da držim jezik za zubima kada ne mogu da objasnim oči u oči. Nažalost to je nemoguće jer on je tamo, ali evo brzo će kraj pa ćemo mi o svemu pričati. Ja sam to gledala svojim očima i da vam kažem iskreno da mi nije palo na pamet šta može da se razvije, da kad sam se probudila i otvorila Instagram i vidjela onu katastrofu. Jedan dio nacije koji ne bi volio da je sve lijepo, sjajno i bajno je namjestio svoju viziju priče i ja nemam ništa protiv toga. Svako gleda svojim očima, ja nisam lako manipulativna i jako sam čvrsto na svojim nogama. Čekam ga i volim – rekla je ona, a zatim dodala:

– Mislim da se ništa nije dogodilo u ekonomskom zato što tu ne postoji štek. Ekonomsko dvorište je prostor gdje postoji četiri, pet kamera koje mi vidimo i koje su pokretne, a postoje i one kamere 360 koje hvataju sve dijelove za koje mi mislimo da nisu pokriveni. A šta mislim o tome, mislim da dečko devet mjeseci živi sa raznim profilima ljudi i da je imao prava da se opusti malo i da nije uradio ništa – rekla je Jovana.

