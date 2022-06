MORA NA HITNU OPERACIJU – Zvezde Granda ostaju bez VODITELJA? Godinama se BORI sa ovim PROBLEMOM

Voditelj Voja Nedeljković (58) progovorio je o zdravstvenom problemu koji ga godinama muči.

Budući da mu je supruga zdravstveni radnik, Voja Nedeljković izuzetno vodi računa o zdravim navikama, posebno kada je ishrana u pitanju.



– Imam problema sa žučnom kesom. Moram to da operišem. To me muči već par godina. Vrlo sam rigorozan što se tiče ishrane, nažalost – kazao je Nedeljković, koji godinama unazad vodi emisije muzičkog takmičenja “Zvezde Granda”.

– Ne smem masti, žumanca i tako dalje… Kad budem operisao ovo, opet se neću prepustiti čvarcima i sličnim stvarima, iako ću moći da jedem to. Čovek mora da pazi šta unosi u sebe, kad dođeš u neke godine onda znaš da te stižu sve te neke stvari – dodao je on za “Stori”.

– Moja žena Maja neverovatno vodi računa o meni, o celoj porodici. Ona je zaista fenomenalna. Podrška takva je jako bitna. Vučemo jedno drugo – zaključio je Voja za pomenut medij.

