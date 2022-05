POSTOJI DJEVOJKA KOJOJ JE LICE UNAKAZILA KISELINOM: Dejan nastavio da raskrinkava Dalilu, pa priznao ŠOK DETALJ

U toku je dnevna emisija Gledanje snimaka sa Ivanom Šopić, a zadrugari su pogledali video klip razgovora Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić, gde govore o svom odnosu i prepiru se oko budućnosti i spoljnog svijeta koji ih čeka.

-Da li ti se čini da te Dejan sprema za neki raskid? – pitala je Ivana.

-Da, ja sam već rekla da to pomislim. Svaki put mi je to u glavi kada mi lepo ne objasni šta želi da kaže. Objasnio mi je da me ne siključuje iz svog života, samo mora da razmisli kako će da se obezbedi, kako će da pruži svojoj porodici ono što treba. Imam taj strah da će on krenuti svojim putem kada se ovo završi, strah me je da će upoznati neke nove čari slobodnog života… Mislim da će se posvetiti sebi, da će željeti možda da mijenja djevojke… Možda je problem u meni, jer ja kada ustanem pomislim na lijepo, na kućice od čokolade, sve lijepo i fino a on je surovo iskren. Ja sam neko ko želi da zajedno pravimo sve, a on stalno govori ‘ja pa ja’ – govorila je Aleks.

-Ja sam baš imao dobar život, ispu*io sam prangiju sa ovom vucibatinom i njenom majkom kockarkom – dobacio je Dejan.

-Nemoj mene da miješaš i da me uvlačiš u svoje stvari! Sto hiljada puta sam ti rekla da više neću da ćutim, prvi put u životu govorim stvari koje nisam pričala i nemam problem sa time! – vikala je Dalila.

-Dosta mi je više, rekao sam, ne mogu ljudi da nas komentarišu, divno me spominje njena mama napolju! – rekao je Dejan.

-Kada me gospodin bude provlačio, uvijek ću da ustanem! Da li ti je bio loš život? Šta smo ti radili? Ako si se zaljubio, onda nema priče o parama i problemima, već gradiš nešto lijepo – govorila je Dalila.

-Pozdrav za ‘Dambo ekipu’! Ne želim samo da mi se desi ono što mi se desilo sa njom – viknuo je Dragojević.

-Neću dozvoliti da laže! Njega je*e što ona ne razmišljas o budućnosti već živi samo za trenutak, a ja sam bila potpuno suprotno! On sada želi da hara i ka*a ovim Beogradom! Njemu je bio loš život, smarali su ga, primoran je bio za sve i sada je željan svega – nastavila je Dalila.

-Ti si ta koja je bila za to da uđemo u rijaliti jer si imala problem sa dečkom djevojke kojoj si unakazila lice – izjavio je Dejan.

-Za sve što pričaš imam dokaze, imam slike prije i poslije tretmana i to je na mojoj stranici, nemoj da lupetaš – vikala je Dalila.

-Ima djevojka kojoj je lice bilo sprženo nekim kiselinama! Nije mogla da ide na posao 7 dana. Da ne spominjem Kenana, koji je ugledan mještanin… Da ne pričam o ljudima koji govore kako je živjela i šta je radila – nastavio je Dejan.

-Sve si u pravu, eto živio si loš život! Zašto si ostajao u tom teškom životu? – rekla je Dalila. prneosi “Novi“.

-Još davno sam ja osjetio da nije to to… Kada sam jednom sjedio na klupi, kada je ona zvala mamu… U tom trenutku mije sve prošlo kroz glavu, shvatio sam da nije to – to – rekao je Dejan.

-Ti nisi bio srećan? – pitala je Dragojevićka.

-Velika je odgovornost imati dijete – rekao je Dejan.

-Da li je moguće ovo što pričaš? Ovo je mnogo nisko što pričaš! Jadan je onaj koji spušta druge da bi uzdigao sebe – dodala je Dalila.

