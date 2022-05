ALEKSANDRA UPALA U EMISIJU I ŽESTOKO ZAPRIJETILA DALILI: Drama u radiju, evo šta joj je poručila

Šta se to dešava više, od jutros imaš rasprave sa Dejanom? – pitao je Stefan.

Nije ništa ozbiljno, nego je meni najgore kad se on okrene i ode, ja pobjesnim. Isti problem, mi nismo imali nikakav problem do onog kad on kaže “Ja”, a ja kažem “Mi”.

Nisam najbolje shvatila kada je govorio neke stvari. Kada je govorio da hoće da gleda sebe, ja sam smatrama da mene nema u njegovom životu, da me je iskoristio. Do jutros ga nisam najbolje razumjela. On hoće da pomogne porodici, da bude tu za svoju porodicu, ali ja upadnem u te teorije – pričala je Aleks.

A što se Dalile tiče, ona je prva mene uvrijedila. Onda me je par puta potkačila da bih ja posumnjala u moj i njegov odnos. Iskulirala sam, nije meni mjesto da se svađam sa njegovom bivšom. Prva je rekla da sam prostitutka iz kataloga, rekla za moju majku da je vračara, ja njene nisam dirala. Ako me ne dira, neću ni ja nju. Smatram da želi da poljulja moj odnos sa Dejanom – rekla je Aleks. prneosi “Novi“.

